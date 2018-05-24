馬斯克「發飆」：特斯拉被黑都是石油巨頭的陰謀

特斯拉首席執行官馬斯克（Elon Musk）在 Twitter 上發飆了，滿腔怒火直指大型石油公司和美國媒體。

美東時間周三晚間，馬斯克連轉帶發，接連發了 9 條 Twitter，條條狂噴美國媒體，指責他們虛偽、發布假消息，為了廣告費不擇手段、節操盡失。

他先是轉發了兩條有利於特斯拉的媒體新聞。一條是關於第一季加利福尼亞州的特斯拉 Model 3 銷量超過了奔馳 C 系列和寶馬 3 系列，成了當地市場銷量最好的一款車。

另外一條是媒體引述的資管公司 Baird 的觀點：「特斯拉的負面新聞在過去一個月大幅增加，我們認為，越來越無關緊要的負面報導占據了新聞的主導地位。針對特斯拉的負面情緒已經達到了頂峰，相信特斯拉股價會隨著情緒改善而顯著走高。」

這似乎表明，馬斯克的精神狀態已經從焦慮轉變到了崩潰——他在推文中毫不掩飾怒火：

假仁假義的、虛偽的大型媒體公司口口聲聲說他們在傳播事實和真相，但他們發布出來的消息只是給謊言裹上了糖衣。這就是為什麼公眾不再尊重他們的原因。

接下來，馬斯克又開始抨擊石油巨頭，暗示他們和媒體聯手「詆毀」特斯拉：

問題在於：媒體一直處於增加點擊量、提升廣告收入的壓力之中，否則從業者就要失業了。

棘手的是，特斯拉不做廣告，但石化巨頭們和燃油汽車公司在全世界都是最大的廣告金主。

然後，馬斯克話鋒一轉，開始「大開腦洞」：

打算創建一個網站，公眾可以在網站上評估任何文章的核心事實，追蹤每一個記者、編輯和文章的可信度。考慮把它命名為 Pravda……

Pravda 的意思是「真理報」，前蘇聯曾主辦過一份同名報紙。

這一次，馬斯克似乎是來真的。彭博社報導稱，加利福尼亞州政府網站顯示，確實有一家名為 Pravda Corp. 的公司去年 10 月份在特拉華（Delaware）登記註冊了，具體地址是加州 Burlingame 公園路（Park Road）216 號。

報導稱，這個地址與至少其他兩個馬斯克擁有的實體的名稱和地點完全相同：一家是他的人腦和電腦連接技術創業公司 Neuralink Corp.，另一家是隧道挖掘公司 Boring Co.。

馬斯克甚至還在推文上圍繞要不要對創建出的新網站開展可信度評級徵詢了網友意見：

他甚至還挑釁美國媒體：

如果你在媒體工作，不希望 Pravda 存在，那麼，就寫一篇文章告訴你的讀者讓他們投票反對它呀……

馬斯克對一些美國媒體的憤怒可不是一天兩天了。在本月初那場「史上最尷尬」分析師財報會上，馬斯克不但任性地切斷了分析師的電話信號，說他們的問題「無聊乏味」，而且還對媒體一通狂噴，怒罵那些質疑無人駕駛車輛安全性的媒體「無恥」。

他對媒體鋪天蓋地的質疑特斯拉的文章表示非常生氣：「如果人們那麼擔心價格波動，就不應該買我們的股票。」

那場特斯拉財報電話會的後半段氣氛明顯有些尷尬。有的分析師乾脆在提問前先說：「希望我沒有引用假新聞，或者提出乏味的問題。」