榮陽實業(02078-HK)2016年底止15個月蝕2.32億

榮陽實業(02078-HK)公布，截至2016年12月31日止15個月公司擁有人應佔虧損2.32億元(2015年度同期蝕3.366億元)，每股虧損19.3仙。不派息。

香港立信德豪會計師事務所有限公司獲委聘審核本集團之綜合財務報表。在業績報告中列出保留意見，重要包括支付予一名供應商的預付款、應收若干客戶的款項以及與該等客戶之間的潛在關係、於聯營公司的投資及向其提供墊款，以及與該聯營公司之間的潛在關係、通過個人銀行賬戶進行的交易及現金交易。

公司指，淨虧損減少乃由於在回顧期間來自電子產品配件的銷售訂單增加，令銷售表現造好；並無產生或減少若干一次性調整(包括撇銷以權益法列賬的投資及應收以權益法列賬的投資的款項；及撇銷集團前澳洲客戶之貿易應收款項大幅減少所致。

儘管毛利由截至2015年9月30日止年度的3.62億元下跌至回顧期間的3.01億元，集團於的毛利率由截至2015年9月30日止年度的20%下跌至回顧期間的14%。於本財政期間，集團一直尋找方式減少低毛利率產品的銷售額，以求達至更高的整體毛利率。然而，持續不利的宏觀因素(包括集團經營所在每個市場的波動；及中國經濟狀況的不確定性）打擊了消費者意，並減低了對集團產品的需求。

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