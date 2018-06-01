榮陽實業(02078-HK)2016年度蝕1.31億

榮陽實業(02078-HK)公布，截至2016年9月30日止12個月公司擁有人虧損1.31億元(2015年度蝕3.36億元)，每股虧損11仙。不派息。

集團的經營收益總額為18.03億元，按年回減少1%。集團的整體毛利率於回顧期間維持於13%，低於2015年的20%。期內錄得淨虧損減少主要是由於未有有關貿易應收款項及以權益法入賬之投資結餘之若干一次性調整或有關金額有所減少所致。

業績中提到，根據上市規則第3.21條的規定，公司設立了審核委員會，目的在於檢討及監管集團的財務申報程序及內部監控。審核委員會由三名成員組成，全部均為獨立非執行董事，包括馬紹援、梁家鈿及張華強。審核委員會及公司管理層已經審閱集團所採納的會計原則及慣例，以及截至2016年9月30日止12個月的未經審核簡明綜合中期財務資料，並建議董事會採納。

截至2016年9月30日止十二個月的簡明綜合中期財務資料乃未經審核，但已經由公司審核委員會審閱。

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