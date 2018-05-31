A股入摩 MSCI:配置A股順利 股價未現波動

MSCI環球股票解決方案主管Sabastien Lieblich表示，這次A股納入MSCI新興市場指數，為這指數帶來重大改變，並對指數發展有著里程碑意義。A股入摩的討論，可追溯至2013年開始，經過多年來與市場各持份者的討論，終於促成結果。今天(5月31日)，該指數追踪的投資者，已在市場完成相關資產配置，並於6月1日起以加入A股的調整後指數進行交易。他形容今天的資產配置過程順利，未見因此對相關股份股價造成波動。

這次最終獲納入MSCI新興市場指數的A股公司，最終數目為226只，較早前公佈的234只有所減少，主要因為部分上市公司期間停牌所致。這次調整將分兩階段進行，下一階段將於8月底作調整，並於9月1日以第二階段擴容後進行交易。屆時A股佔MSCI新興市場指數比重為0.8%；若日後A股納入因子由現時5%增加至全數，佔比將提升至16%，而所有A股、H股、中概股等中資股份佔比，權重有機會上升至42%，對MSCI新興市場指數將帶來全新的面貎。

至於A股納入因子甚麼時候可以進一步提升? 他回應要視乎實施一段時間後，國際投資者的經驗反應，以及中國進一步開放其資本市場；而以往為外資詬病的A股停牌情況，他表示內地已作出不少改善，這亦需要時間一步步推進。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)