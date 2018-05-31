【顧得投顧】國際局勢動盪，台股震的在個別股

◆盤勢分析

短線還要震，波段仍是多

美股週三又大漲！這種瘋狂走勢主要就是消息面的影響，整體而言雖指數今出現反彈，但強度沒有美股高，還是不能掉以輕心，而就盤面的結構還是相當不錯，出現健康的輪動態勢，可留意標的可參考 LINE，盤後追蹤資料可看ＦＢ【台股龍捲風】，教學影片可看 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日指數上漲 53.79 點，但日 KD 仍是死亡交叉，不宜追價，而週 KD 黃金交叉 (明日確認)，代表波段多行情還在，只是個股反映 (很多個股獨自出現波段行情)

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，指數出現震盪，類股就留意【矽晶圓】【3D 感測】【PCB】【車用零組件】【電競遊戲】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是波浪起伏，一浪接一浪，一波接一波，指數持續震盪，個股表現為主

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (高 642)，5483 中美晶 (高 148.5)，6182 合晶 (高 74.4)、3532 台勝科 (高 181)，3707 漢磊 (高 41.15)、3016 嘉晶 (高 79.4)，此族群已從 5 吋 6 吋矽晶圓，漲到 8 吋 12 吋，已輪一圈了，今均衝高後壓回，留意 3 日內的法人籌碼！

PCB：6153 嘉聯益、6141 柏承、 2367 耀華 (+0.3)、3037 欣興、4939 亞電、8039 台虹 (+0.8)、2313 華通、3645 達邁、5469 瀚宇博、6191 精成科、5439 高技、5349 先豐、5475 德宏、5340 建榮、1815 富喬

3D 感測：3105 穩懋 (-4.5)、2455 全新 (-2)、8086 宏捷科 (+0.5)，3374 精材 (-2.1)、3059 華晶科、5351 鈺創 (-0.65)、3406 玉晶光 (-10)

車用：3665 貿聯、1536 和大、4721 美琪瑪、4739 康普、2481 強茂、5425 台半、6238 勝麗、2415 錩新、8349 恒耀、3552 同致 2231 為升

【電競及遊戲】：6111 大宇資 (+3.5)、6169 昱泉、6180 橘子 (-1.7)、3293 鈊象 (+3)、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉 (+0.5)、2377 微星 (+4)、3540 曜越

以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險

