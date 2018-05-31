【顧得投顧】跟隨系統，紀律化操作

◆盤勢分析

在美股大幅反彈的帶動之下，台股今天開高震盪之後走高，終場上漲 53 點，量能則在 MSCI 調整之下稍微爆得比較大，來到了 2364 億元。

重點持股報告。(3438 類比科) 相信大家都很想知道這一檔股票的狀況，所以老師也直接將這檔股票放在第一檔回答。類比科我們先前獲利出脫了一半的股票，而今天的類比科雖然回檔的比較深一點，但是其實操作還是相當簡單，就是要不要賣而已。但該如何判斷呢? 其實就是交給關鍵 K 系統，而今天類比科是量縮回檔，但回檔的股價始終都還是在系統之內，所以我們今天並沒有賣出，目前就是續抱當中唷。(4943 康控 - KY) 今天回升囉，續抱即可。(8033 雷虎) 今天股價一度創高，而漲多回檔量縮洗籌都是很正常的架構，續抱。(3030 德律) 德律 Q1 EPS 0.91 元，大幅優於去年同期的 0.32 元，且動能延續到 4 月也有 0.28 元的成績，累計今年 1~4 月已經來到 1.19 元，表現相當不錯唷。今天股價也創下新高囉。(00636 中國 A50) 昨天利用盤勢不佳 A50 被拖累的 (好機會)，老師再帶會員進行加碼，結果今天股價立即有不錯的回饋囉，感謝啦。而隨著六月份的到來，A50 相關的表現依舊很值得期待，加油。

今日多方關鍵 K 系統股票: 8033 雷虎、00636 國泰中國 A50、3030 德律、3438 類比科、4943 康控 - KY。

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)

