【華冠投顧】漲價題材擴大表態、3D感測買盤升溫

◆盤勢分析

一分鐘盤勢掃描：

熱門股追蹤

3406 玉晶光：

短線漲多之後量縮整理，雖然昨天買盤拉抬，今天拉回後有假突破的可能

個股目前年線走平，加上券商從 5/21 開始站在賣方，留意回測月線

2317 鴻海：

因受調升權重，股價近期表現後，修正乖離的價格。

目價月線扣抵在低檔，後續將沿月線調整

2492 華新科：

股價今天續創新高，高檔換手之後，尾盤出現拉抬。

目前各期均線處於上揚狀況，籌碼未鬆動之前仍有創新高的可能

6182 合晶：

今天出大量收十字線，技術分析角度來看，有高檔修正的疑慮

雖目前各期均線向上，但券商買盤有由多轉空的現象。

2327 國巨

股價今天開高走低，尾盤收在最低的位置，技術線型而言多為空方表態

5 月中旬以來，券商便持續賣超，須留意高檔拉回



義大利退歐疑慮減少，國際股市跌深反彈，加權指數今逢 MSCI 調整

量能進一步放大，指數守在月線之上，由於月線仰角大

加上半年線仰角增加，後續在月線之上，仍有相當的支撐。

目前漲價題材，有進一步擴大的趨勢，繼被動元件、矽晶圓之後

MOSFET、二極體，買盤持續升溫，雖盤中震盪劇烈

但強勢族群已出現價量齊揚，短時間之內不易冷卻

高檔換手之後，後續仍有空間表現。

光學族群今天出現買盤，不過，不是每一檔，的技術線型都呈現多方

線型好的有玉晶光，揚明光、華晶科、佳凌等，後續若指數震盪整理

個股仍有機會表現。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

