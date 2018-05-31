【華冠投顧】震盪時留意好股，6153嘉聯益、2349錸德、3374精材、3406玉晶光、3030德律

◆盤勢分析

震盪時留意好股，6153 嘉聯益、2349 錸德、3374 精材、3406 玉晶光

昨日我們提到，雖然義大利政局引發全球股市賣壓，但 OTC 是上漲的，表示內資並未退場，內資只要還在，大盤就不會是重點，題材股、主流標地會維繫住盤面的人氣，今日 OTC 創下新高，雖說震盪很大，但還在可接受範圍內，我們一樣維持同樣的結論，指數先不管，個股為主。

大盤不是我們的重點，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

OTC 過高震盪，接下來一樣是觀察那些個股能夠走強，其實說穿了，能夠走強基本上就是暗示產業趨勢是對的，畢竟大盤現在在高檔，國際盤又不強，資金只會往最有機會的族群標地靠攏，5G 天線軟板、資料中心的 AD 光碟、3D 感測等等，都是接下來的產業趨勢，6153 嘉聯益；2323 中環及 2349 錸德；3406 玉晶光、3374 精材，都是可留意的標地，近期設備股也有轉強的跡象，若有明顯的表態動作，亦可找點切入。

明日週五，應也是震盪，重點一樣在 OTC，及有無題材股，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖 分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號

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