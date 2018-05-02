【蔡志雄專欄】始終等待房價下跌，小心歷史重演

「現在房價這麼高，如果可以等到下跌讓我買進一間自住的房子，那有多好！」在民國 103 年第 3 季房價尚未下跌之前，想必很多人都有這樣的心聲，果不其然，沒有永遠不落的太陽，房價真的下跌了，到目前為止，台北市已經出現跌幅高達二成的物件。

眼看房價真的下跌了，原本想要趁跌勢進場的人心態卻又馬上轉變，「嗯，房價真的跌了，我要再等最低點！」說穿了，以前房價上漲時在等，現在房價下跌了依然還在等。

究竟要等到什麼時候呢？恐怕連等待的人心中都有這樣的疑問。

倒不是說等待是錯誤的，也不是說現在就是房價的最低點了，但從過往房價漲跌的歷史來推估，房價下跌總會來到跌幅滿足區，在歷經一段時間整理之後就會進入上漲的循環。從頭到尾等待最低點其實也等於始終不進場，這樣一旦錯過了低點還是空手，到時候看著高漲的房價，恐怕又要歷經下一輪漫長的等待了！

所以想要買一間自住屋，等待不是不行，但絕對不能是無盡的等待，一定要知道自己在等什麼，預設好一個買房的進場點。

改變觀念，買在相對低點而不是絕對低點

沒錯，很多人期待房子能買在最低點，也就是絕對低點，但所謂絕對低點發生當下並無法認定，必須之後出現高點，而且不再破底才能確認。所以，要買在絕對低點，除了很有本事，運氣也要很好，那其實是不太容易的。而預設買房的進場點是絕對低點，也正是導致漫長等待無從下手背後真正的原因。

因此，買房子一定要有一個觀念，買在相對低點，而不是絕對低點。通常購屋貸款為房價的七成到八成，換言之，當房價下跌超過三成以上，法拍的金額將不足清償銀行貸款，如果成為普遍的現象，恐將造成銀行經營上的重大風險，所以會出現這樣情況的機率並不高。

除非是地處偏遠沒有就業機會及生活機能，炒作出來的房價沒有基本面，在下跌趨勢下有可能跌勢加重，否則，房價在觸及三成左右的跌幅應該會有支撐。現階段很多區域的房價已經下修一、二成，如果繼續下跌一成多左右，就是跌幅滿足區，而且，房價下修三成只是預估最高的修正幅度，未必會來，也就是說，現在離低點不遠，也算是相對低點了。

就算跟未來可能的最低點相較多付出了一成多的房價，以自住會長期持有來說，房價依然會漲回來，但如果堅持買在最低點卻錯過了變成空手，長期面對的可能是高漲數倍的房價，兩相比較，當然要選擇前者。

還有，房子要挑適合自己的，並不是便宜就好，雖然現在是買方市場，市場上掛出的待售物件多，選擇也多，但換個角度想，這個世界不會有一模一樣的兩間房子，就算蓋得一樣，位置也不一樣，始終等待房價更便宜的過程當中，也許適合自己喜歡的物件也被別人挑走了。

百鳥在林，不如一鳥在手，自住，要挑適合自己並且有能力負擔的房子，而不是最低點的房子啊！​