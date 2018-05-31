【華冠投顧】MSCI季度調整爆量甩尾

藍慶賜 分析師

義大利發債順利，歐美股市大漲，台股亦隨之反彈。今天是 MSCI 季度調整日，被動型基金往往會在尾盤做換股動作，尾盤爆出 813 億的大量，所以今天量能出現失真狀態。觀察 30 分鐘 K 線，下跌的 C-5 波還沒完成，那有兩種可能，一是下跌完成 C-5 波的走勢；一是反彈漲回起跌點，破壞型態。

MOSFET 族群人氣最旺周轉率在 20%-32% 之間，短線有過熱現象，今天創高後就出現大幅震盪的走勢，MOSFET 這波強勢上漲，都還沒有拉回整理，若能降溫拉回整理，可趁回檔時尋求轉折的切入點布局買入。另外，被電元件鋁質電容有補漲的機會，相關個股有 (6175) 立敦、(5317)凱美、(2375)智寶、(2472)立隆電等。

第二季季底投信作帳行情即將啟動，投信持股 5%-8% 的重倉股可留意，這裡列出 5 日均量 2000 張以上的個股有，(6182) 合晶、(2492) 華新科、(6153) 嘉聯益、(5483) 中美晶、(2456) 奇力新、(8163) 達方、(5425) 台半、(6449) 鈺邦、(6173) 信昌電、(6283) 淳安、(3264) 欣銓、(6213) 聯茂、(3443) 創意、(3035) 智原、(1597) 直得等。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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