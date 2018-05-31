葛洛斯旗下Janus無約束債券基金大跌逾3%

債券天王葛洛斯 (Bill Gross) 週二 (30 日) 度過了糟糕的一天。

在義大利地緣政治隱憂引起債市波動之際，葛洛斯管理價值 21 億美元的「Janus Henderson 無約束全球債券基金」，但週二該基金下跌近 3%，為成立以來單日最大跌幅，根據 Morningstar 數據，今年至週二，該基金跌幅達 5.9%。

然而，截至 3 月底，該基金對義大利的曝險甚微 (如果有曝險也很低)，因為該基金前 10 大曝險國家中沒有包含鬧政亂的義大利。

反之，該基金表現下降可能是因為看空美國公債導致的。

因為葛洛斯在寫給投資者的「第一季」信函提到，美國利率出現大幅波動，對基金的績效貢獻了不少幫助，暗示美債殖利率的走高、價格走跌 (註：債券殖利率與價格走勢相反)，反而提振了葛洛斯旗下基金的收益。

假設「第二季」葛洛斯沒有改變這樣的資產配置，這個賭注恐怕就大爆炸了。週二，債券價格飆升而殖利率大跌，係因歐元區前景充滿危機，投資者湧向避險天堂。

美國 10 年期公債殖利率週二跌到 2.8% 以下，較前一個交易日下降 15 個基點以上，也自本月稍早 3.13% 的高點回落。

然而，《華爾街日報》報導，葛洛斯可能是押注德國債券價格將下跌，義大利債券價格將上升而遭到損失，因為葛洛斯在第一季度致投資者的信中，似乎呼籲賣出德國債券，主張歐洲央行 3 月份的聲明已經為歐元區升息鋪路。

CFRA 交易所交易基金及共同基金研究負責人 Todd Rosenbluth 表示，即使對於無約束債券基金來說，如此大的跌幅也相當罕見。

Janus 和英國 Henderson Group 在 2017 年合併組建了 Janus Henderson Group PLC，但經媒體聯繫，無論是 Janus Henderson 或是葛洛斯本人均不願回應置評請求。