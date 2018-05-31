【異動股】家紡板塊持續走強 水星家紡(603365-CN)等多股漲停

午後，家紡板塊持續走強，截止發稿，水星家紡(603365-CN)二連板漲停報32.9元，拉夏貝爾(603157-CN)漲停報22.3元，牧高笛(603908-CN)漲停報34.4元，探路者(300005-CN)漲停報4.84元，天創時尚(603608-CN)漲停報11.69元，維格娜絲(603518-CN)漲9.49%報24.1元，朗姿股份(002612-CN)漲8.76%報13.91元，森馬服飾(002563-CN)、金發拉比(002762-CN)、太平鳥(603877-CN)、七匹狼(002029-CN)等股均走強大漲逾5%。

消息面上，5月30日，國務院常務會議指出，進一步降低日用消費品進口關稅，有利於擴大開放、滿足群眾需求，倒逼産品提質、産業升級。會議決定，從今年7月1日起，將服裝鞋帽、廚房和體育健身用品等進口關稅平均稅率由15.9%降至7.1%;將洗滌用品和護膚、美發等化妝品及部分醫藥健康類産品進口關稅平均稅率由8.4%降至2.9%。

華泰證券分析認為，2018Q1 紡織業與紡織服裝、服飾業的企業景氣指數持續提升;從終端來看，Q1全國50 家重點大型零售企業服裝類零售額累計同比增長6.5%，增速高於上年同期6.7 個百分點。各子板塊中，女裝受併錶因素與運營能力增強單店銷量提升的驅動，2017&2018Q1 業績錶現依舊亮眼;家紡板塊延續了2017 年以來復蘇的趨勢，Q1 營收仍保持20%以上的增速;休閑服裝板塊調整2017 年接近尾聲，是Q1 營業收入增速最快的子板塊。

此外，華泰證券認為貿易戰對紡織服裝出口企業影響有限，主要由於1)中國紡織企業近幾年加速海外産能布局，部分企業從國内直接出口至美國的佔比已降至個位數;2)此次貿易戰主要針對與技術轉讓、知識産權有關的類目。

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