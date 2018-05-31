巴西今年首季GDP環比增長0.4% 經濟復蘇緩慢

當地時間5月30日，巴西地理統計局(IBGE)公布的最新數據顯示，巴西今年第一季度國内生産總值(GDP)比去年第四季度增長0.4%，為連續第五個季度環比增長。不過，當前該國經濟復蘇進展緩慢，處於2011年的水平。

數據顯示，今年第一季度巴西GDP達到16411億雷亞爾(約合4371億美元)，同比增長1.2%。

農業向來對經濟增長貢獻率最大，今年第一季度巴西農業環比增長1.4%，高於其他行業。然而，這一漲幅遠遠低於去年第一季度的漲幅，當時該行業環比上漲了11.6%。

工業增長乏力，與去年第四季度環比僅增長0.1%，低於去年第四季度0.7%的環比漲幅。

第一季度，佔巴西GDP總量70%的服務業環比增長0.1%。其中，商業環比增長0.2%，運輸倉儲和郵件環比增長0.7%，衛生和公共教育環比增長0.1%。而信息服務業環比下跌1.2%，金融保險業環比下降0.1%。

對外貿易方面，第一季度，巴西出口環比增長1.3%，同比增長6%；進口環比增長2.5%，同比增長7.7%。

此外，作為巴西經濟重要支柱的家庭消費環比增長0.5%，投資增長0.6%。

2015年和2016年巴西經濟分别衰退3.5%，去年實現經濟增長1%。有專家表示，今年10月巴西將舉行總統選舉，政治不確定性將影響經濟復蘇。巴西政府日前將今年經濟增長預期從2.97%下調至2.5%。與此同時，金融市場分析師也將該國今年的GDP增長預測從2.5%下調至2.37%。

來源：中國新聞網

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