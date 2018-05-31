馬雲談未來物流：為國家的未來製造業創造巨大的空間

阿里巴巴集團董事局主席馬雲今天(5月31日)在2018全球智慧物流峰會上表示，菜鳥要全力以赴建設國家智能物流骨幹網，通過智能、協同為製造業創造利潤空間。阿里巴巴和菜鳥將投資上千億元來做這件事情。

馬雲認為，國家智能物流骨幹網由兩部分組成。一個是在國内，要做到任一地方24小時必達，把中國物流成本佔GDP的比重降到5%以下。另一個是在全球，要沿著一帶一路，打造全球72小時必達。

馬雲說，菜鳥過去五年主要在解決電商和自身行業的問題，今後必須為國家、行業、社會解決問題。他認為，中國是製造業大國，物流業不僅要自己發展，還應該成為製造業的利潤擔當。如果把物流成本佔GDP比重降到5%以下，可以為製造業創造巨大的利潤空間，這是菜鳥和物流行業應該為國家做的事情。

菜鳥2013年成立以來，作為技術驅動的社會化物流協同平台，連接了300萬快遞員，3000萬平方平倉庫，把中國快遞的平均時效從4天以上提速到2.5天。

“這張網是菜鳥建的，但屬於所有物流企業。菜鳥既要自己飛，更要讓各類物流公司在菜鳥上面飛起來。共同去解決國家、行業和社會的問題。”

馬雲說，中國是當仁不讓的物流大國。菜鳥將通過建設國家智能物流骨幹網，來建立現代物流體系。希望所有物流企業參與進來，一起為每天10億個包裹準備，一起為解決國家、行業和社會的問題探索。

來源：新浪財經

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