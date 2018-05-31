【權益變動】華虹半導體(01347-HK)遭上海聯和出售2800萬股或2.69%

港交所最新資料顯示，華虹半導體(01347-HK)遭控股股東上海聯和透過其全資子公司Sino-Alliance International, Ltd.於2018年5月23日在場外以每股平均價17.4港元出售2800萬股或2.69%，涉資約4.872億港元。出售完成後，上海聯和的持股數目為545,876,095股，最新持股比例由55.17%減少至52.48%。

華虹半導體5月17日公告稱，公司獲其中一名控股股東上海聯和告知其有意透過第二配售，經其全資子公司Sino-Alliance International, Ltd.配售公司最高為約2800萬股股份，相當於公司已發行股本最高為約2.69%。截止5月17日，上海聯和間接持有公司573,876,095股股份，相當於公司已發行股本的55.17%，而其中公司223,474,995 股股份(相當於公司已發行股本的21.48%)則由 Sino-Alliance International, Ltd.持有。上海聯和告知公司其計劃通過配售提高公司公眾持股量。上海聯和亦告知公司其有意於緊隨配售完成後，繼續留作公司控股股東，併且在近期無進一步出售股份的計劃。

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