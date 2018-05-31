永大經營權之爭激烈 市場派稱進入董事會 中國營收3年恢復至180億元

永大 (1507) 經營權之爭越演越烈，市場派今天表示，永大中國業務疲軟和管理不善是不爭的事實，也傷及所有股東權益，必須有經驗且前瞻的經營團隊才能改善現狀。市場派進入董事會，能改變公司舊有思維及經營方式，目標讓永大 (中國) 一年後營收扭轉正成長，3 年後大陸營收恢復到 2014 年 180 億元以上水準。 貼近市場派人士指出，前總經理許作名與董事長許作立 (堂哥) 經營哲學雖有分歧，但沒有到撕破臉的地步，雙方爭執點還是在於永大 (中國) 這 2 年的經營階層執行上嚴重偏差，導致永大這兩年營運下滑，甚至團隊裡有「弄臣」作怪，導致堂兄弟內訌加深。



該名人士表示，許作名過去在大陸經營 15 年，為搶占先機，採取的經營策略為攻市占、穩呆帳、增盈餘。但許作立並不認同，2015 年後為求提升應收帳款品質而犧牲市占率，導致總經理暨原經營團隊的相繼求去，永大 (中國) 兩年來已經流失 1370 名員工，約占永大 (中國) 員工總數三分之一。



依照許作名的經營理念，商業的本質是冒險，呆帳風險只是其中一項，只要風險能控制在合理的範圍內，經營者就應該去搶攻市場，提高市占率。



市場派指出，市占率的提升一則可以創造經濟規模的效益，包括降低固定費用的分攤率、提高採購的議價能力，這些都是降低產品成本的利器，而成本降低提高產品的競爭力，也能提高利潤率。其次，則可提高產品的知名度，更容易銷售產品，讓公司保有更多優質客戶。



近年來，各大電梯廠商都在提高保修市場的業務，因為保修市場的利潤高，能提升公司的利潤。但保修市場就必須先鞏固原有電梯的市占率，才能永續擴大後面的保修業務，這是相輔相成的。此外，市場派人士指出，為降低呆帳風險，過去永大 (中國) 設計、執行多重審查與內控，也委託外部風險代理律師催收帳款，一系列措施，除了呆帳率控制在合理範圍內，更創造高利潤。



台灣永大初期投資永大 (中國) 的資金約新台幣 3.5 億元，就沒有再投入現金，而永大 (中國) 前後匯回台灣永大的利潤達新台幣 12 億元，並使用利潤轉投資興建天津廠、成都廠及上海吉億廠，這總投資金額也超過新台幣 21 億元，總計 33 億元都是 2015 年前幾位總經理經營成果一部分，且尚有部分未分配盈餘。



財報顯示，2014 年永大 (中國) 營收達到 181 億元，稅前淨利 19.1 億元，此後逐年下滑，2015 年到 2017 年分別為 168.85 億元、137.29 億元及 108.55 億元，今年面臨失守營收百億元；稅前淨利分別為 13.62 億元、8.48 億元、4.03 億元，以此衰退速度來看，今年恐怕有虧損的風險。市場派再次強調，經營階層思維的轉換，才能將公司營收及獲利回到正軌，促使營運表現回到過去水準。

