經營權之爭 永大公司派：董座許作立改選後退休由許瑞鈞接班

永大 (1507) 經營權之爭越演越烈，永大將於 6 月 28 日舉行股東常會並改選董監事，前總經理許作名與市場派結盟，企圖爭取多數席次，搶下經營權，而永大董事長許作立為首的公司派全面備戰，今天透過董事會發表一封「給股東的一封信」信中指出，許作立將於今年改選後退休，由許瑞鈞接任董座，同時指斥前永大總經理許作名決策不當，造成訂單流失。永大公司派在信中指出，許作立將在此屆董事會屆滿後退任，規劃許瑞鈞在董事改選就任董事長職務，並且進一步減少董事會中的家族代表，新增 3 名獨立董事，將董事獨立性從 22% 提升至 33%；公開信並指出，日立與永大合作超過 50 年，未來雙方將持續合作。



公開信表示，許作名任職總經理期間，適逢中國電梯市場快速成長，每年訂單雖有增加，但違約或退購訂單數也大幅增加，造成擴大產能的資本支出浪費；公司在過去 3 年中，發現許多失誤，例如對客戶和管理階層承諾的電梯合約訂單量，但出貨量明顯不足，繼任者努力善後，整頓期間也造成部分訂單量流失。



資料顯示，永大公司派推出的董事候選人包括日立製作所代表人長島真、現任永大監察人張光明、永鍊公司董事長鄭萬來、建越工業董事長梁世明，以及許作立之子許瑞鈞、永大總經理蔡鋒杰等。



市場派推出的董事候選人包括現任董事許作名、瑞城豪投資公司營運長黃信昭、鴻憶投資公司負責人鄭斯聰、皇普建設董事長蘇永平、以及張石清。



根據券商資料，日立製作所持有股權約 7.74%，日立大樓系統 3.8%，合計持股超過 10%，許作立名下持股約 4.14%；日立是永大最重要的合作夥伴，也是主要法人股東，日立與永大基於彼此合作超過 50 年的情誼，日立又為我公司過往電梯事業技術發展的主要支持者。鑒於中國市場競爭激烈，爲因應未來公司長期生存發展所面臨的挑戰，永大在接班人許瑞鈞的領導下，計劃在產品線、供應鏈、通路、技術、維保市場、教育訓練上進行全盤的檢討。



永大認為，減少董事會中的家族代表在此刻是合適的時機，並且通過增加為 3 名新獨立董事，將董事獨立性從 22% 提升至 33%。相信提議的 9 席董事，包括 3 名獨立董事和 6 名董事，旨在確保董事會高度獨立性，同時保持變通性及靈活性。

