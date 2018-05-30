永大經營權之爭 市場派：董事提名換湯不換藥 轉型計畫無創新

永大 (1507) 前總經理許作名今天針對永大公司派聲明指出，因為市場派的這次投入與參與，率先提出耳目一新的獨董名單，促使永大 50 年來首次在獨立董事提名更多元化，但永大公司派只是將原本監察人更換為董事候選人，根本換湯不換藥。至於公司現在談轉型，其實早在擔任永大 (中國) 總經理就已經提出轉型計畫，包括提升永大的電梯核心研發能量外，也朝綠能伺服馬達發展，但當時全部被封殺，公司派這次提出轉型計畫並不具體，毫無創新可言。公司派提出市場派投資的瑞城豪投資疑似從事電梯相關競業行為，市場派反駁表示，瑞城豪投資公司是專業投資公司，不從事實體安裝、維修保養等業務，對方有意誤導投資人，實際上這並無競業問題，而且許作名在永大董事會上已經說明清楚。



至於公司派對於董事候選人具有良好的代表性，市場派指出，公司派第一次獨董名單還是原本離職幹部所擔任，因為市場派的參與，對所提的獨立董事具備專業性及獨立性，導致公司派發覺無法被外界認同，才跟進提出新的一份名單。在董事提名人選上，除了獨立董事外，董事提名人還是原本的班底，且由原本監察人轉為董事，顯然最大的轉型只是董事長由父親換給兒子而已。



對於公司派指控前總經理許作名後期表現不佳，買方無法履行合約或退購訂單數量大增。許作名表示，過去積極在風險控管下爭取訂單及合約，但後來經營階層沒有執行能力，還主動退購訂單，也無能力爭取新客戶，以致於訂單大幅滑落，卻一味推給前任執行者，並透過媒體打烏賊戰，令人遺憾。

