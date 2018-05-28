美債殖利率跌破3% 新興市場貨幣立即反彈上揚

彭博社報導，在美元漲勢暫緩以及美債殖利率下跌至 3% 之下，新興市場貨幣在 5 月最後一週，展現 3 月以來最好的單週表現，但富達投資的投資組合經理指出，新興市場的表現，還是持續受到美元和美債殖利率的影響，漲勢能否持續，仍須觀察。

10 年期美債殖利率走勢

10 年期美債殖利率在 5 月 25 日下滑至 2.93%，MSCI 新興市場貨幣指數上週展現 3 月份以來最好的單週表現，上漲至 1674.93 點，然而 MSCI 新興市場指數則是延續下跌走勢。

MSCI 新興市場貨幣指數走勢

富達投資的投資組合經理 Paul Greer 表示：「新興市場的主要變化推動力，將仍然為外在因素，特別是美元和美國利率的表現，這些因素為資產表現近幾週的關鍵逆勢。」而各新興市場國家的採購經理人指數，將成為全球經濟健康狀況的線索，並影響政策決策者的想法。投資者還需密切關注各國央行，如何應對貨幣疲弱的情況。

其他方面來說，Greer 認為，中歐的利率和貨幣較不受歐洲外債的影響，尤其是波蘭和匈牙利。

Eaton Vance 公司的全球收入聯合總監 Eric Stein 表示：「如果市場日趨穩定，你可能會看到投資者變得稍加樂觀，並試圖進入市場以獲得一些報酬，如果資產持續受到拋售，投資者可能會變得更恐慌。」

新興市場即將公佈的數據

中國即將公佈 5 月製造業採購經理人指數，彭博社對經濟學家調查顯示，預測中國 5 月製造業 PMI 將為 51.4。巴西、墨西哥與台灣亦將公佈 PMI 數據。

巴西、克羅埃西亞、捷克、印度和波蘭將公佈國內生產總值 (GDP) 報告。

波蘭、秘魯、韓國與泰國將宣布 CPI 數據。

南非方面，蘭特展現自 2 月以來最好的單週表現，而貨幣供應量、信貸增長和 PPI 數據可能為該國貨幣政策前景提供線索。

可能出現的利率決策