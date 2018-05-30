找避風港 10年期美債殖利率下滑至英國脫歐後低點

由於義大利和西班牙的政局動盪，在全球金融市場掀起波瀾，投資者對美債和德債等避險資產需求增加，週二 (29 日) 德國和美國國債價格走高，殖利率下滑。

義大利即將進行新的大選，投資者擔心此次選擇可能會變成是否拋棄歐元的全民公投，義大利國債遭大幅拋售，殖利率飆升。另一方面，西班牙總理 Mariano Rajoy 在 6 月 1 日將面臨不信任案考驗，西班牙國債被受壓力。

美國國債和其他國家國債的表現

所有人的目光都集中在義大利，兩年期義大利公債殖利率飆升 189.4 個基點至 2.652%，為自 1992 年以來最大的單日漲幅。10 年期的義大利債殖利率上漲 51.8 個基點至 3.192%。

10 年期義大利債殖利率走勢

10 年期西班牙國債殖利率上漲 14.8 個基點至 1.669%。屬於安全資產的 10 年期德債殖利率下滑 7.7 個基點至 0.265%，德債與其他歐元區國家的公債殖利率利差持續擴大。

與此同時，美債殖利率也因避險資金流入而下滑，10 年期美債殖利率下跌 14.86 個基點至 2.7827%，為自 2016 年 6 月 24 日英國投票決定脫歐以來，最大的單日跌幅。

10 年期美債殖利率走勢

2 年期美債殖利率則下跌 16.1 個基點至 2.319%，為 2010 年 3 月以來最大單日跌幅。30 年期美債殖利率下跌 12.1 個基點至 2.971%，呈現 2016 年 6 月以來最大單日跌幅。

推動市場的主因

此波義大利市場動盪，從義大利總統 Sergio Mattarella 否定民粹政黨屬意的疑歐派經濟部長人選開始， Mattarella 認任命前國際貨幣基金組織官員 Carlo Cottarelli 擔任過渡時期總理。

分析師認為，就算 Cottarelli 成功選出內閣成員，他通過國會信任投票的機率不大，這代表著新的一輪選舉可能會在今年秋天開始，這將被視為對歐元的公投。此外，中美貿易談判持續進行，美國表示將在 6 月 15 日發布新的一波中國商品關稅清單。

分析師的看法

安本標準投資管理的資深投資經理 Luke Hickmore 表示，義大利債目前的殖利率水平，實際上只反映出該國政治的不確定性，如果市場對義大利將離開歐元，而開始感到擔憂，那麼殖利率會遠高於目前水平。