離岸人幣水緊拆息飆上8.5厘

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)
A股首階段「入摩」將於本周五起正式生效，銀行部署資金抽緊離岸人民幣市場流動性，周三的離岸人民幣翌日隔夜拆息飆至8.5厘。有銀行財資部主管預期，人民幣短期息將持續高企，最快到下周才會顯著回落。 財資市場公會資料顯示，隔夜拆息報3.18厘，按日升42點子，交易時段更漲至4.5厘。翌日隔夜拆借利率一度由3厘抽高至8.5厘，創逾三個月新高，傍晚時回順至6厘。所謂「翌日隔夜拆借」，以周三成交計，即是五月三十一日借取資金，並於六月一日到期償還。 滬綜跌浪四年半最長 光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，受到A股即將「入摩」、月結因素及內房融資等各種因素夾擊，市場對人民幣需求增加，當中以短期拆息首當其衝，預期未來數日將持續向上，但衝上10厘水平機會不大。 市場資金緊張，銀行要動用香港金融管理局人民幣流動性安排，總用量曾達8.56億元人民幣，截至下午四時回落至1億元人民幣。 人民幣中間價周三低開186點子，報6.4207，在岸人民幣按日跌60點子，連跌四日，收報6.4248；離岸人民幣亞洲時段收報6.4197。 儘管「入摩」前離岸人民幣市場流動性轉趨緊張，惟滬深股市則偏軟。滬綜指周三挫2.53%，創逾兩個月最大單日跌幅，收報3,041點，連續六個交易日下跌，為四年半以來罕有跌勢，累挫約5.37%。深成指收報10,105點，跌2.35%，為三個多月來低位。深圳創業板指數收報1,726點，挫2.67%。滬深兩市主板成交額4,382億元（人民幣?下同）。 五隻A股臨門被拒入摩 滬股通周三淨流出約2.95億元，深股通則淨流入17.08億元。單計滬股通十大成交活躍股份，有7隻股份為淨沽出，包括中國平安(601318-CN)淨沽出約2.39億元。 另外，MSCI明晟發表修訂公告，五隻停牌A股包括東方園林(002310-CN)、海南橡膠(601118-CN）、中國中鐵(601390-CN)、太鋼不鏽(000825-CN)及中興通訊(000063-CN)將暫不被納入MSCI中國指數。 來源：東方日報