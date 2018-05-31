中興通訊等5只個股被調出MSCI中國指數 追蹤MSCI的被動型基金今日完成布局

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)
目前距6月1日A股正式「入摩」進入倒計時，此前MSCI指數公司披露的相關聲明顯示，首次被納入MSCI指數的成分股名單包括了234只A股。 不過，5月30日，媒體報道MSCI又對成分股名單進行了小調整，東方園林、海南橡膠、中國中鐵、太鋼不鏽和中興通訊將暫時不被納入MSCI中國指數，這一調整也自6月1日起生效。 據測算，A股首度被納入MSCI指數將吸引約40億美元的被動型基金投資。MSCI中國業務負責人日前指出，追蹤MSCI的被動型基金的操作將在今年5月31日臨近收盤時完成布局，這樣做是為了減少被動型基金的跟蹤誤差。盡管A股首度被納入的比例有限，不過國際知名資產管理公司富達國際指出，可以確定的是，未來A股被納入MSCI指數的比例不斷提升將是長期趨勢。 被動型基金收盤前完成布局北京時間5月15日凌晨，MSCI指數公司在半年度指數評審上宣佈首批納入A股的相關事宜，並於今年6月1日起正式生效。 根據MSCI指數公司披露的相關聲明，在首次納入MSCI指數的這份A股成分股名單中，總共包含了234只A股。根據MSCI指數公司的計劃，6月1日，234支A股將以2.5%的比例被MSCI納入，占MSCI新興市場指數的權重僅為0.39%，占MSCI中國指數的權重也只有1.26%。而到今年9月，由於納入比例提升，234支A股占兩大指數的權重將提升一倍。 5月30日，據《證券時報》報道，MSCI發佈臨時公告，東方園林、海南橡膠、中國中鐵、太鋼不鏽和中興通訊將暫時不被納入MSCI中國指數，也將從MSCIA股全球通指數和MSCI中國A股大盤指數剔除。上述個股截至5月30日尚在停牌，這次調整將自6月1日起生效。 據測算，A股首度被納入MSCI指數將吸引接近40億美元的被動型基金和約150億美元的主動型基金進行投資。 日前，MSCI中國業務負責人陳凱指出，與市場預期有所區別的是，相比難以預測配置具體時間點的主動型基金，追蹤MSCI指數的被動型基金的操作將在今年5月31日A股臨近收盤時完成。「之所以會這樣，是因為跟蹤MSCI指數的被動型基金基金經理最關心的是跟蹤誤差，而不是股價的高低，所以為了儘量減少跟蹤誤差，被動型基金會選擇在5月31日收盤前夕操作。」陳凱這樣表示。 據陳凱介紹，MSCI指數公司的客戶主要為以主權基金、養老金為代表的全球長期資金；在全球跟蹤MSCI指數的十幾萬億美元資金中，主動管理的資金規模達9.5萬億美元左右，被動管理的資金規模近3萬億美元。「目前有四大MSCI旗艦指數有超1萬億美元的資金在跟蹤，其中包括MSCI新興市場指數。」「如果以後A股納入的比例提升至100%，在MSCI新興市場指數中，中國概念股的占比將超40%。」陳凱表示，這一比例可能沒有市場想象的這麼高，是因為「我們考慮了目前A股對外資持股比例存在限制這一因素，如果未來相關限制出現調整，那麼中國概念股的占比將進一步提升」。 陳凱還表示，此次MSCI基本只納入了A股的大盤股，以後是否會納入更多的中小盤股還需要再定。但他強調，“所有納入MSCI指數的標的一定是滬深港通能夠買到的標的。如果以後滬深港通的A股標的出現調整，那麼納入MSCI的成分股也有調整的可能。”成分股估值已處於歷史低位根據MSCI指數公司的計劃，6月1日，234支A股將以2.5%的比例被MSCI納入，占MSCI新興市場指數的權重僅為0.39%，占MSCI中國指數的權重也只有1.26%；雖然到今年9月，由於納入比例提升，234支A股占兩大指數的權重將提升一倍，不過對應的比例仍然較低。 5月30日下午，關於A股將被納入MSCI指數這一市場焦點，富達國際股票基金經理周文群向《每日經濟新聞》記者進行瞭解讀。 周文群表示，此次A股被納入MSCI指數的比例過低，相對A股的體量而言不太合理，「我覺得對於MSCI也好，對於海外機構投資者也好，最大的一個問題還是現階段A股的開放程度和資金進出的便利度。雖然目前各方面渠道開放了很多，暫時也看不到瓶頸，但是對於海外機構投資者而言，大家以前從來沒有試過，所以MSCI此次先抱著試一下的態度以小比例納入。」周文群認為，可以確定的是，未來A股納入MSCI指數的比例不斷提升將是長期趨勢，只不過問題在於未來比例提升的節奏會是怎樣。 另外，她認為，A股被納入MSCI後的另一大長期趨勢是“海外機構投資者的參與率有望逐步提升”。據富達國際統計，從投資者結構分佈上看，目前A股的個人投資者占比超80%，而機構投資者占比不到15%；相比之下，H股的個人投資者比例只有35%，但機構投資者占比超過60%。「港股的機構投資者中外資機構占比較高，相信未來外資也將在A股投資者結構的機構化進程中扮演重要角色。」周文群指出。 對於當前的A股市場，陳凱坦言，目前A股的估值低於國際一些主流市場，不少此次納入的成分股估值已處於歷史低位。周文群則認為，隨著海外機構投資者參與A股的程度逐步提升，那些具備「商業模式強大」「企業治理良好」「資產負債表穩健”等特徵的A股公司將受到海外資金青睞，而今年“資產負債表穩健」這一特徵可能被更多看重。 去年龍頭白馬行情貫穿全年，不過今年以來，白馬板塊出現明顯的分化，除了大消費板塊的部分白馬股依然能走強外，其他白馬股要麼被中小創的黑馬股搶去了風頭，要麼已經「掉隊」。在今年春節前，周文群曾向《每日經濟新聞》記者表示，今年如果A股的一些優質白馬股出現大幅震蕩，那麼將會是一個很好的介入機會。而5月30日，她再次指出，目前A股的消費白馬仍然值得看好，其中有一些公司已經顯現出成長為全球型公司的苗頭，「對標美國的一些國際型消費巨頭，當這些公司從中國單一市場成長為全球型公司時的蛻變會很大，所以投資人不宜以短期的波動判斷這些公司的長期前景。」 每經記者 王海慜 每經編輯 謝欣