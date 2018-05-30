香港金管局接獲數份虛擬銀行初步申請 冀今年底或明年首季發牌

為吸引非金融機構設立網上零售銀行業務以推進普及金融發展，香港金融管理局(HKMA)周三發出新指引明確虛擬銀行的經營要求，包括須符合3億港元法定最低資本規定，並已接獲數份初步申請，期望今年底或明年首季正式發牌。

金管局副總裁阮國恒在記者會上稱，數份初步申請之中，有機構已在中國內地或海外經營虛擬銀行，亦有香港或香港以外的科技公司。這些申請者已向金管局提供初步業務計劃、公司背景等資料作審閱。

「金管局會盡快審批，希望爭取今年底或明年首季開始發牌。」他說，「現階段金管局沒有設下發牌數量上限，但會定期檢視市場發展狀況。」

自金管局自去年9月宣布鼓勵在香港引入虛擬銀行以來，向金管局作出查詢及表示有意在香港經營虛擬銀行的公司超過50家，當中有傳統金融機構、科技公司以及科技+金融業務的公司，規模有大有小。

阮國恒稱，現階段仍不清楚有多少家公司最終會提出申請經營虛擬銀行，但這些公司必須理解申請人和金管局都需要投放大量資源以完成相關的審批及處理程，若這些公司未能於今年8月31日或以前向金管局遞交接近完備的申請，它們很可能不會被納入首批處理的申請中。

金管局更明確指出，會優先處理可證明具備幾項條件的申請人，包括足夠的財務、科技及其他相關資源；可信及可行的業務計劃，能提供新客戶體驗，並促進普及金融及金融科技發展；合適的資訊科技平台支持業務計劃；獲發牌後可較早開始營運。

此前的諮詢中有回應者建議調低初始最低繳足股本至與接受存款公司2,500萬港元的最低資本規定，亦有建議初創公司可接受業務限制而不需符合資本要求，惟金管局認為，3億港元的法定最低股本要求適用於所有銀行，不可能亦不適宜為虛擬銀行降低門檻。

阮國恒稱，「逾50家有興趣申請虛擬銀行的機構之中，沒有一家對現行法定最低資本要求提出異議。」他並指出，較多潛在申請者傾向在初期經營簡單的貸款業務，未來再考慮拓展至投資產品銷售。

金管局助理總裁(銀行監理)陳景宏表示，有已提交業務計劃的初步申請人提出提供圍繞手機應用的生活場景體驗，例如在進行網購時加入貸款服務，以提升客戶體驗。

香港財經事務及庫務局局長劉怡翔此前表示，虛擬銀行的出現會使銀行可以服務更多的市民，政府期待香港能夠借鑒騰訊(00700-HK)旗下中國內地首家互聯網銀行—微眾銀行的經驗，在平衡金融科技的應用、「風險為本」的監管和保障個人私隱的前提下，繼續推進普及金融。

來源：路透香港5月30日

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