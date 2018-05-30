【港股解碼】經營狀況浮出水面 毛記葵湧還能火多久？

說起毛記葵湧(01716-HK)，內地投資者也許有點陌生，但如果說它旗下《100毛》是香港的《暴走大事件》，那麽就不難猜測它在香港傳媒界特立獨行的形象和影響力了。毛記葵湧在上市前一天其公開發售部分獲得超額認購近6288倍，成爲港股新股市場新的“超購王”，上市首日股價也上漲432%，成爲香港有史以來首日升幅最大的IPO。上市前也因招股反應熱爆，持股公司世界華文媒體(00685-HK)在它的帶動下也一度漲逾4倍。

同時，如同其特立獨行的創作風格般，其創始人也相當有個性。發言人專家Dickson曾在致辭時形容毛記葵湧是一家連公司創始人也不會分析，分析不好的公司。在毛記葵湧在港交所挂牌時，有記者問到關于毛記葵湧的業績，Dickson也回答得也相當有意思：他先是反問一句“公司有業績嗎？”，隨後補充，覺得公司還可以，不需要太擔心業績。

但是，要來的終究還是來了。

該公司昨晚公布，至2018年3月31日止年度，公司收益8674.7萬(港元，下同)，同比減少8.9%；公司擁有人應占溢利691.7萬，同比減少81%；每股盈利0.034港元，不派息。公司稱，收益減少乃主要歸因于印刷媒體服務及其他媒體服務分部收益減少。從上圖也可見，毛記葵湧的各項財務指標均有均有大幅回落。

現在看來，兩個月前Dickson口中所說的“不需要太擔心業績”，恐怕不能太當真了。

而在上市之前，毛記葵湧的三年業績可謂是一路高歌，但在上市後的2018年卻出現了下滑的拐點。以下是它截至2015年、2016年及2017年3月31日止年度業績（單位：港元）。

一般剛上市後虧損的公司很大一部分原因是其上市開支占據一大部分，而毛記葵湧2018年收益減少，乃主要歸因于印刷媒體服務及其他媒體服務分部收益減少。這說明，與其自身經營情況有關系，這也是投資者需要留意到的點。

業務上，毛記葵湧主要通過數碼媒體服務分部、印刷媒體服務分部和其他媒體服務分部三部分進行運營。截至2017年及2018年3月31日止年度，印刷媒體服務的收益分別約爲980萬及610萬港元，除所得稅前分部虧損分別約爲100萬港元及330萬萬港元。有關虧損乃主要由于整體消費者偏好從印刷媒體轉變爲數碼媒體，導致本年度印刷媒體服務的分部收益減少。此外，隨著出版物銷售額的減少，自社論式廣告制作及廣告投放獲得的收益亦減少。這說明，紙媒已經沒落了，毛記葵湧要繼續走好必須都將精力集中在網媒中。

但是，在紙媒沒落的同時，要網媒之路走得更好也是要付出代價的。2018年，毛記葵湧的銷售成本增加14.3%至4220萬元，該公司在業績報告中解釋稱，銷售成本增加乃主要由于制作成本增加，制作成本包括向第三方制作公司、藝人及就于一家社交媒體平台上推廣原創動態消息而向該平台支付的費用以及准備制作道具的成本等。有付出就會有收獲，基于強大的FACEBOOK粉絲數量，把推廣網媒這塊的成本賺回來也是指日可待之事。

市場追捧，泡沫散去，最新經營情況浮出水面，投資者的頭腦更加清醒——這是對待市場火熱追捧的新IPO必經曆的過程。畢竟過去不少明星股也深刻地體現了此道理！但能否在追捧風潮中在新股身上撈到錢？看的只能是運氣了。

截止5月30日收盤，毛記葵湧報2.53港元，下跌8.66%；較上市首日收盤累積下跌60%，比其最高價11.76港元更是回落了78.49%。可幸的是，目前仍較招股價1.2港元，高出1.1倍。

作者：張雨娜

編輯：張駿芬、徐冰瑩

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