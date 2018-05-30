【華冠投顧】震盪時留意好股，6153嘉聯益、2349錸德、3374精材、3406玉晶光

華冠投顧 謝宗霖 分析師

震盪時留意好股，6153 嘉聯益、2349 錸德、3374 精材、3406 玉晶光

義大利政局混亂在全球主要股市引發賣壓，我們昨日說到，國際股市如此，台股今日拉回實屬正常，要觀察的是，是否在拉回時，一樣能保有主流，有飆股，以今日來看，大盤雖跌，但 OTC 還是上漲，所以，內資還在，我們一樣維持同樣的結論，指數先不管，個股為主。

大盤不是我們的重點，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

盤弱，是最佳觀察個股強弱與否的時刻，提及多日的 6153 嘉聯益，今天走勢還是很穩，若有壓回，可找買點切入；2323 中環及 2349 錸德，2349 錸德還是比較強，今天還能漲停，操作上，一樣可以留意；除此之外，昨日壓回的 3406 玉晶光，今日再上，那今日壓回的 3374 精材，搞不好過幾日也上，這些都是產業趨勢對的股，壓回的時間，不會太久。

接下來幾日應都還是像今日這樣，重點一樣在 OTC，及有無題材股，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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