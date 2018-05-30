【豐銀投顧】歐洲政治風險 豈能同日而言？

義大利政治不確定性引發義大利可能退出歐元區的憂慮，西班牙也面臨政治危機，歐洲股市和歐元今天續跌。義大利和西班牙股市收盤重挫，歐洲 3 大股市也收低。很多人擔心這會不會釀成像當年的歐豬 5 國的風暴，尤其在這之前幾天又有一個新名稱被創造出來稱為:「崩盤四國」，分別是委內瑞拉、義大利、土耳其和阿根廷。還有人擔心會不會因為這幾國造成全球股市大跌，坦白說筆者覺得並不會！理由是這幾國在國際股市中除了義大利以外，其他國家都不是很重要的國家。至於會不會脫歐，請問就算脫了又如何？英國的重要性比義大利、西班牙重要吧？脫歐以後有造成全球股市崩盤嗎？

再說了，今天台股也只是加權指數弱，櫃買指數仍然強勁。像筆者在 5/14 日的文章 (標題為: 台幣止貶非關 520 行情) 提到: 矽晶圓股紛紛大漲，有些持有矽晶圓股 (轉投資) 的股票就值得期待，例如 3707 漢磊持有 16 萬餘張的 3016 嘉晶，潛在獲利驚人，就是不錯的標的！其實同樣的邏輯也能套用在今天強攻至漲停板的 1417 嘉裕。因此有時我們操作股票除了該個股本身的基本面以外，也要試著從其他面向來分析，如此自然能用不同的角度選到好股票。從 5/14 至今，我們的朋友獲利都超過 30% 以上。顯見選股選對，盤勢就不那麼重要了，不是嗎？

大盤在 11000 這邊一再攻不過去，真正的原因與 11000 並沒有很大的關連，而是台積電被 MSCI 季度調整下調的幅度是全部的權值股之中最多的，因此台積電動不了台北股市當然動不了。當然因為歐洲股市的動盪使得國際熱錢又流向美元，美元又因此強升也會影響其他國家股市特別是新興國的股市。但這只是資金的流動而非基本面的變動，尤其是這所謂的崩盤四國其佔全球的貿易量也不夠高，根本不會造成全球股市長久性的動盪。歐洲的政治風暴短期間必定會過去，但台股的基本面卻沒變壞，那麼投資人該怎麼做，難道答案還不清楚嗎？

豐銀投顧 李世新 分析師