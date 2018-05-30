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【豐銀投顧】歐洲政治風險 豈能同日而言？
※來源：豐銀投顧

義大利政治不確定性引發義大利可能退出歐元區的憂慮，西班牙也面臨政治危機，歐洲股市和歐元今天續跌。義大利和西班牙股市收盤重挫，歐洲 3 大股市也收低。很多人擔心這會不會釀成像當年的歐豬 5 國的風暴，尤其在這之前幾天又有一個新名稱被創造出來稱為:「崩盤四國」，分別是委內瑞拉、義大利、土耳其和阿根廷。還有人擔心會不會因為這幾國造成全球股市大跌，坦白說筆者覺得並不會！理由是這幾國在國際股市中除了義大利以外，其他國家都不是很重要的國家。至於會不會脫歐，請問就算脫了又如何？英國的重要性比義大利、西班牙重要吧？脫歐以後有造成全球股市崩盤嗎？

再說了，今天台股也只是加權指數弱，櫃買指數仍然強勁。像筆者在 5/14 日的文章 (標題為: 台幣止貶非關 520 行情) 提到: 矽晶圓股紛紛大漲，有些持有矽晶圓股 (轉投資) 的股票就值得期待，例如 3707 漢磊持有 16 萬餘張的 3016 嘉晶，潛在獲利驚人，就是不錯的標的！其實同樣的邏輯也能套用在今天強攻至漲停板的 1417 嘉裕。因此有時我們操作股票除了該個股本身的基本面以外，也要試著從其他面向來分析，如此自然能用不同的角度選到好股票。從 5/14 至今，我們的朋友獲利都超過 30% 以上。顯見選股選對，盤勢就不那麼重要了，不是嗎？

大盤在 11000 這邊一再攻不過去，真正的原因與 11000 並沒有很大的關連，而是台積電被 MSCI 季度調整下調的幅度是全部的權值股之中最多的，因此台積電動不了台北股市當然動不了。當然因為歐洲股市的動盪使得國際熱錢又流向美元美元又因此強升也會影響其他國家股市特別是新興國的股市。但這只是資金的流動而非基本面的變動，尤其是這所謂的崩盤四國其佔全球的貿易量也不夠高，根本不會造成全球股市長久性的動盪。歐洲的政治風暴短期間必定會過去，但台股的基本面卻沒變壞，那麼投資人該怎麼做，難道答案還不清楚嗎？

豐銀投顧   李世新   分析師

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