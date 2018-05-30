【華冠投顧】賴昇楷:外資賣內資守 台股鹿死誰手?「矽晶圓」族群還是晶光閃閃

焦點個股:

2492 華新科、3026 禾伸堂、6488 環球晶 3532 台勝科、3016 嘉晶

義大利政局動盪引發國際股市全面重挫，台股隨勢拉回到季線、月線、半年線及 5/11 向上缺口 10782～10808 之多重支撐附近震盪，不過台股仍維持大盤強於亞股（日韓港股）、OTC 指數強於大盤的慣性，終場大盤 - 142 點，OTC 指數逆勢收紅 + 0.06%。

近期國際形勢較為動盪，資金回流美國導致美元不斷升值，台股不免遭到外資提款，這種情形和四月份相似，當時外資倒出的大量籌碼慢慢被內資和官股基金接走，等到量極縮，代表該賣的都賣了，多頭就會拿回球權展開逆襲。這幾天國際利空全都擠在一起，啟動了新一輪的外資賣壓，但觀察內資照顧族群，例如矽晶圓 (6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、3016 嘉晶…)、被動元件 (2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6175 立敦、6499 鈺邦…)、光學鏡頭 (3406 玉晶光、3504 揚明光…)、MOSFET(5299 杰立、8261 富鼎、6435 大中…)、遊戲 (6111 大宇資、6180 橘子…），並無落跑跡象，OTC 指數甚至還敢逆勢收紅，可見內資依舊看多做多，短線只要外資賣壓宣洩完畢，見到成交量又極縮（例如一下子掉到 1300 億以下），多頭便可展開反擊，況且時序即將進入六月，陸續會有月報業績及季底作帳等題材助攻，操作上僅需持股「棄弱抱強」及「控管資金」就能達到風險有限、獲利可期的效果。

上週五請大家鎖定且持續追蹤的「矽晶圓」族群，今日 3016 嘉晶大漲再創波段新高，Line 盤前分享的 6488 環球晶大漲 6.34%，老朋友 6182 合晶 + 2.1% 創收盤價新高，5483 中美晶持平，3532 台勝科雖然回跌，但在昨日已先行大漲且大股東仍在釋股的背景下，短線該守的位置依然有守，整體族群依舊晶光閃閃，操作上看好支撐即可。

多頭神主牌「被動元件」族群，維持和昨天一樣的漲跌互見走勢，整體族群未見高檔爆巨量的警戒訊號，大致上就是族群大部隊沿著五日線前進，個股單兵進行輪漲，三巨頭當中 2327 國巨昨日創波段新高，今天輪 2492 華新科創波段新高，而剛解除分盤交易的《3026 禾伸堂》，又該如何看待及掌握獲利契機呢?

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。