【華冠投顧】武傑電台:國際歐債風暴影響!台股大跌!

◆ 歐債風暴

『歐債風暴』再起，全球股市全面回檔。早盤加權指數下跌 - 38 點開出，受到外資大賣台股下；指數震盪走低，收盤大跌 - 142 點作收，收在 10821 點，成交量 1612 億。

今天在義大利債務風爆的影響下，全球股市全面重感冒；不過，台股相對其它亞洲主要股市，我們表現相來的強勢。特別是 OTC 市場依舊是紅盤作收，顯示內資還是樂觀看待目前台股。今天外資大賣台股 - 152 億，所以明天預計早盤還是會有賣壓；等待消息面利空淡化後，預估台股還是會再來挑戰 11000 點大關。

武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會!

最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

武傑關注個股:

1. 九豪 (6127):

國內氧化鋁基板廠商，主要供應國巨、華新科、大毅等晶片電阻上游材料陶瓷基板，今年以來晶片電阻價格持續上漲，加上受到國巨集團透過國新投資持股 6,329 張，持股比率達 7.4％，雖然雙方均澄清為短期投資，不過股價位階偏低，加上營運有機會趨向好轉，近期股價表現亮眼。

操作建議： 在國巨轉投資的激勵下，短線消息面主導，不建議過度追價。

2. 佳邦 (6284):

107 年 4 月營收 3 億 180 萬 5000 元，較上月增加 0.40%，較 106 年同月增加 10.50%；累計 107 年 1-4 月營收 11 億 8540 萬 3000 元，較 106 年同期增加 21.09%。

操作建議： 技術面轉強帶動追價力道，不過股價本益已經偏高。短線支撐：48 塊。

3. 富鼎 (8261):

4 月營收 2 億 2700 萬元，稅前純益 2300 萬元，稅後純益 1900 萬元，每股盈餘 0.23 元；Q1 營收 5 億 6000 萬元，稅前純益 700 萬元，稅後純益 1400 萬元，每股盈餘 0.18 元。

操作建議： MOSFET 漲價題材帶動股價全面走揚，善設停利點即可。短線支撐：38 塊。

4. 華邦電 (2344):

近幾年已成功取得車歸認證，陸續打進一線車廠的前裝及後裝供應鏈，車用 DRAM、NOR Flash、NAND Flash 等訂單已滿到下半年，下半年營運可望爆發成長。

操作建議： 外資賣盤壓抑股價表現，短線建議區間操作。

5. 穩懋 (3105):

是美系大客戶唯一 3D 感測元件供應商的訊息，主因同業從 4 吋晶圓轉換至 6 吋晶圓需要時間，目前僅穩懋能順利量產 6 吋產品，取得絕對的領先。

操作建議：外資賣盤壓抑股價表現，短線建議區間操作。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3504 揚明光、6127 九豪、2342 茂矽、6284 佳邦、6111 大宇資、8043 蜜望實、3707 漢磊… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3105 穩懋、6173 信昌電、2327 國巨、2344 華邦電、1605 華新… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估