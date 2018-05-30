【華冠投顧】義大利政局不穩 全球股市重挫

藍慶賜 分析師

義大利政局不穩股? 市雙殺，歐元區階墨，美股亦跟著大跌。觀察 30 分鐘 K 線，今天下跌可先規劃是為 C 波的修正目前還缺 C-5 波，若再下跌就會出現完整的 C 波修正，也正好回補前面的缺口，觀察此處是否出現止跌訊號。

MOSFET 族群今天仍是強勢上漲，人氣最旺周轉率都介於 17%-32%，也要隨時注意過熱現象。除了 MOSFET 族群被動元件的鋁質電容與固態電容也有補漲的態勢，(6175) 立敦、(6284) 佳邦今天領軍大漲，可留意相關個股。

電動車大廠 TESLA 從 5/26-5/31 大動作停廠修改 MODEL 3 的生產線，希望能提升產能至每周 5000-6000 輛的目標。TESLA 生產瓶頸已困擾多時，如果這次的停廠修改生產線，順利達成生產目標，全體供應鏈可望受惠，TESLA 相關概念股 (1536) 和大、(3665)貿聯 - KY、(4721)美琪瑪、(4721)康普、(3019)亞光、(4528)江興段、(5243)乙盛 - KY、(2421)建準、(2415)錩新、(6275)元山等可留意。另外，第二季季底投信作帳行情即將啟動，投資人可多留意。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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