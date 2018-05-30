【永豐期貨】台指選擇權盤後－國際情勢動盪 台股跌百點回測半年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 153 點至 10776 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 45.17 點，電子期逆價差擴至 - 1.2 點，金融期逆價差擴至 - 4.04 點。現貨部分，三大法人賣超 167.92 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 10553 口至 8099 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 6668 口至 35407 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 5445 口至 12984 口。

週二美股受義大利政局混亂，以及中美貿易戰再起影響，三大指數全面收黑，連帶拖累週三亞股慘綠，加權指數早盤跳空開低，10900 點直接摜破，加上新台幣跌破 30 大關，資金流出擔憂讓多方信心盡失，盤面上電子金融權值股聯袂走低，加上今日陸股也開低走低，壓抑指數震盪盤中一度跌破 10800 點，終場加權指數下跌 142.95 點或 1.304%，收在 10821.17 點，成交量能 1613.75 億，較前一日增加 207.56 億。今日八大類股全數下跌收黑，其中以水泥窯類股跌幅 0.1% 表現相對抗跌，金融類股跌幅 1.94% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶短下影線長黑 K 棒摜破 10900 點及回測半年線支撐，但指數跌至 10800 整數關卡仍見買盤支撐，整體盤勢維持高檔震盪格局，國際上政治風險增溫帶動股市波動加劇，操作上須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.39 降至 1.32，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.59% 升至 11.71%，賣權平均隱含波動率由 13.98% 升至 15.67%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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