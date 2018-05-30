〈義債危機〉義大利脫歐隱憂乍現 全球市場避險情緒激升

義大利政治動盪，使得金融市場出現危機，全球股市在週二 (29 日) 下滑，義大利 FTSE MIB 指數下跌 2.65% 至 21350.88 點，銀行業遭到重擊，部份個股下跌達 5%，義大利 10 年期公債殖利率飆升 45 基點至 3.1126%，義國銀行股與義大利債券，正遭遇市場瘋狂拋售。

義大利 10 年期公債殖利率走勢

投資者擔憂義大利政亂造成的影響，可能會影響周圍國家，西班牙、葡萄牙和希臘的國債殖利率飆升，美股亦應聲走低。

在義大利民粹政黨未能成功組織政府後，義大利即將展開新的選舉，較激進的黨派可能獲得更多的選票，投資者認為，此次選舉不僅是選舉，而是義大利是否退出歐元區的公投，對歐元區有絕對性影響。

一些市場觀察人士擔心，義大利可能最終會離開歐盟，他們稱義大利脫歐為「Italexit」或「Quitaly」。

危機蔓延風險

市場面臨的風險為，義大利政治人物是否會停止留在歐元，或是退出歐元區。歐元兌美元在 30 日上午下跌 0.11%，報 1.1524。貝倫貝格銀行 (Berenberg Bank) 的經濟學家 Florian Hense 表示：「發生真正的歐元危機，為最糟糕的情況。」

歐元兌美元走勢

義大利是歐元區的第 3 大經濟體，佔歐元區國內生產總值 (GDP) 的 15%，比上一次造成歐元區危機希臘要大得多。

貝倫貝格銀行的首席經濟學家 Holger Schmieding 表示，若義大利真的在混亂的情況下選擇脫歐，那義大利以外的歐元區經濟增長可能會停滯幾季。分析師認為，義大利停止使用歐元的機率不高，但義大利新政府的支出增加，將會加劇市場緊張局勢。

義大利多年以來缺乏經濟改革，使該國政府債務超過 2 兆歐元 (約 2.3 兆美元)，相當於該國經濟產量的 130% 以上，此為日本和希臘之後，世界第 3 高的負債水平。評級機構穆迪曾在上週五 (25 日) 警告稱，若義大利無法降低負債比，將可能下調該國信用評級。

義大利大部分的政府債，由義大利人和銀行持有，但歐洲央行、法國、盧森堡、德國和西班牙的銀行與投資者，亦持有大量的義大利債券。