〈義大利政亂〉義債危機現！這幾間銀行股風險最大

義大利政局動盪，使得義大利 10 年公債殖利率與德國 10 年期公債殖利率的利差，在週二 (28 日) 來到高達 231 個基點的水平，比 2017 年 5 月義大利銀行面臨破產危機時更嚴重，歐洲許多銀行亦因義大利主權債而陷入危機。

義大利 10 年期公債殖利率

財經網站 Wolfstreet 指出，根據國際清算銀行最近的研究顯示，義大利公債占義大利銀行資產近 20%，為全球最高的水平之一。而法國 IESEG 管理學院經濟研究主任 Eric Dor 指出，目前有 10 家銀行，義大利主權債超過其一級資本適足率 100% 以上。

當中包括義大利最大的兩家銀行裕信银行 (Unicredit) 和義大利聯合聖保羅銀行 (Intesa Sanpaolo)，義大利主權債超過其一級資本適足率的 145%，此名單還包括：義大利第 3 大銀行 Banco BPM(327%)、義大利西雅那銀行集團 (206%)、BPER Banca(176%) 和 Banca Carige(151%)。

義大利正陷入銀行和政府債違約的「厄運循環」(Doom Loop)，此情況為，下跌的政府債券使持有該債券的銀行陷入危機，而當銀行開始減持該政府債時，這些債券面臨進一步的價格下滑，從而將政府推向危機邊緣。

厄運循環的情況在歐元區的問題更顯著，因為當成員國不控制該國貨幣，且不能靠自身力量走出危機時，將使其他國家一同陷入信用風險危機。

而面臨義大利主權債危機的不僅限於義大利銀行，根據歐洲銀行業管理局 2017 年的數據，法國的銀行也面臨高風險，該國銀行去年持有總值達 440 億歐元的義大利主權債，西班牙的銀行則持有 290 億歐元。

根據 Dor 的研究數據，法國巴黎銀行擁有 160 億歐元的義大利主權債務，比利時德克夏銀行則持有 150 億歐元的義大利債。此外，西班牙的薩瓦德爾銀行持有 105 億歐元，相當於其固定資產投資組合總額的近 40%，為其一級資本 110%。

RBC Capital Management 的分析師近日提出警告，他們認為裕信銀行、薩瓦德爾銀行和義大利聯合聖保羅銀行面臨最大的義大利主權債風險。根據他們的計算，當義大利主權債的風險溢價每上升 10 個基點，薩瓦德爾銀行將有 2800 萬的一級資本受衝擊。

更糟糕的是，薩瓦德爾銀行 (Banco Sabadell) 另外的 1/3 的固定資產組合為西班牙債券，過去兩週由於該國政治因素，10 年期西班牙公債的殖利率從 1.27% 上升至 1.525%，而 10 年期風險溢價則從 72 基點上漲至 118 基點。

西班牙 10 年期公債殖利率

當殖利率上漲時，債券價格會下跌，義大利和西班牙公債價格下跌越多，銀行資本受影響的幅度就越大。