暗盤價升1倍 叙福樓今掛牌暴漲46%

叙福樓 (1978-HK) 今 (30) 日掛牌，公開發售錄得超額認購 978.1 倍，認購反應熱爆，一手中籤率仍高達 55%。由於超額倍數多、一手中籤率高，令「大飛」中籤機會很低，例如認購 1750 手的投資者，只獲派 1 至 2 手，中籤率低至 0.09%。

截至上午 10:13，叙福樓股價暴漲 46.364%，報港幣 1.61 元。

圖：新浪財經

叙福樓暗盤價表現理想，收報港幣 2.2 元，較招股價港幣 1.1 元剛好升 1 倍，不計手續費，每手帳面賺港幣 2200 元。認購 1 手的投資者，有逾半機會抽中。至於作為基石投資者的港鐵 (0066-HK) 主席馬時亨，手持 727.2 萬股，按暗盤計算，帳面已賺港幣 800 萬元。

不過，以甲組最大額、認購 1750 手的投資者來說，只能穩奪 1 手，第 2 手也要抽籤。這些投資者如果以保證金認購，按照 9 成保證金、利率 1.6% 以及凍結資金 11 天來計算，保證券利息已接近港幣 1700 元。

即使叙福樓今天股價真的可以翻一番，但假設只抽中 1 手，在扣除保證金利息之後，只餘約港幣 500 元利潤。相比之下，只認購 1 手的投資者划算得多。

市場消息傳出，去年有些小型新股在分配股份之時偏重大額投資者，監管機構擔心出現貨源歸邊情況。新股承銷商為了避免麻煩，近期都盡量提高 1 手中籤率，但後遺症卻是扭曲了分配準則，甲組「大飛」的中籤率不正常地拉低。

以叙福樓為例，認購 2000 手 (乙組金額最小) 可以穩奪 11 手，而認購 1750 手 (甲組金額最大) 只得 1 至 2 手，兩者的值博率相去甚遠。

《星島日報》引述信誠證券聯席董事張智威表示，如果這種分配情況持續，可能會鼓勵新股投資者做「一手黨」，不再熱衷以保證金入「大飛」。

今天掛牌的創業板新股還有駿碼科技 (8490-HK)，超購 116.5 倍，以上限港幣 0.58 元定價，暗盤價收盤報港幣 0.68 元，較招股價升逾 17%，每手 5000 股帳面賺港幣 500 元。

另據 IFR 消息指出，大陸網上物業代理平台「房多多」亦計畫明年初來港上市，傳集資最多 8 億美元，相當於 62 億港元。