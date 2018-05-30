完成最新一輪融資 螞蟻金服估值高至1500億美元

5月30日消息，據路透社報道稱，多位知情人士透露，螞蟻金服近日已經完成新一輪100億美元的融資，目前交易的相關細節併未公開。

在此之前，2016年4月螞蟻金服的估值達到600億美元，而此次融資後，螞蟻金服的估值將高升至1500億美元。

據透露，此次投資者中包括新加坡政府投資公司(GIC)，新加坡知名投資公司 Temasek，以及美國華平投資集團。知情人士錶示，馬來西亞國庫控股有限公司也是領投者之一。

同時，有三位知情人透露，在此次融資中也將看到私人股本公司凱雷集團(carlyle group lp)和風險資本公司紅杉資本的身影。

外媒稱，目前融資金額和投資者陣容以及確定，交易正在進行中。而此次融資交易中將包含一筆70億元人民幣的新股份，但是還沒有獲得最後的確定。

雖然螞蟻金服方面還沒有具體的IPO時間錶，但其市場估值已經走在了前面。目前，螞蟻金服的估值已經達到1500億美元，這有可能使其成為IPO規模最高的企業之一：6年前Facebook的IPO規模為1,040億美元，2014年阿里巴巴的ipo規模為1,680億美元。

同時根據路透社獲得的一份文件顯示，螞蟻金服計劃2019年在中國A股和港股同時上市。而最新加入的投資方可以在三年内退出。目前，螞蟻金服方面錶示對外界消息不予置評。

此前，彭博社報道稱，螞蟻金服正在進行一輪融資，希望從淡馬錫控股公司牽頭的投資者手中籌集至少100億美元，估值達到1500億美元。這將是有記錄以來規模最大的一筆科技私募融資，將為螞蟻金服的IPO鋪平道路。

來源：環球網

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