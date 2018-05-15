叙福樓今起招股 集資港幣1.93億 馬時亨以私人名義入股

經營「牛角」及「牛涮鍋」等品牌的叙福樓集團 (1978-HK) 今 (15) 日起至週五 (18 日) 招股，全球發行 2 億股，招股價每股港幣 1 元至港幣 1.3 元，每手 2000 股，入場費港幣 2626.2 元，料 5 月 30 日掛牌，中國光大融資為其獨家保薦人。

據招股書透露，若該股以招股中間價港幣 1.15 元計，集資約港幣 1.93 億元，當中 9 成用於 2 年內為新增及現有品牌在香港開設 27 間餐廳，當中包括 7 間「牛角」、5 間「溫野菜」、5 間「牛角次男坊」、3 間「牛涮鍋」、3 間「和平飯店」及 1 間「御苑皇宴」等；餘下 10% 資金將作為額外營運資金、策略投資及一般企業用途上；集團上市後，並建議宣佈每年可供分派予股東不少於除稅後利潤 50% 的股息。

香港《文匯報》報導，叙福樓上市引入 4 名基石投資者，包括港鐵 (0066-HK) 主席馬時亨及時捷集團 (1184-HK) 旗下時捷投資，分別同意將按發售價認購港幣 800 萬元及港幣 1200 萬元股份。

叙福樓主席、行政總裁兼執行董事黃傑龍昨 (14) 日於記者會表示，2011 年獲得香港 10 大傑出青年時認識馬時亨，其後成為朋友，這次對方成為基石投資者亦只是機緣巧合。

他重申，馬時亨這次以私人名義投資，與港鐵無直接關係。事實上，集團一向有店舖在港鐵商場，相信未來新開的餐廳會在其他不同的主要商場開店；而每間新餐廳的回本期約為 7 個月。

叙福樓將於 2020 年前開設 19 間特許經營亞洲菜品牌餐廳，黃傑龍認為，亞洲菜受市場歡迎，相信將成為未來業務發展動力，故集團未來開店的方向亦會以此為主。對於餐廳價格方面，他表示，目前仍需要視乎成本和市況而定，集團會每年年頭作一次價格調整。

除香港市場外，叙福樓亦會在大陸和東南亞市場發展，而早前已簽定「牛角」品牌於華南地區 6 個省份的發展權，並為「牛涮鍋」在新加坡及馬來西亞註冊商標。