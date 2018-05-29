亞太資源(01104-HK)進一步收購一家澳洲鐵礦石生產商2.61%股本

亞太資源(01104-HK)公布，Fortune Desire Investments Limited(公司的全資附屬公司)於2018年5月29日透過在澳交所進行場内交易，向賣方合共收購Mount Gibson28,662,489股股份(佔Mount Gibson於本公告日期全部已發行股本約2.61%)，總代價約為1203.82萬澳元(相當於約7117.25萬港元)，即每股股份0.42澳元(相當於約2.48港元)。

於2018年3月13日，Fortune Desire Investments Limited(公司的全資附屬公司)透過在澳交所進行場内交易，收購Mount Gibson60萬股股份(佔MountGibson於本公告日期全部已發行股本約0.05%)，代價約為22.2萬澳元(相當於約137.05萬港元)，即每股股份0.37澳元(相當於約2.28港元)。

於收購事項後，集團持有Mount Gibson353,043,237股股份，佔Mount Gibson於本公告日期全部已發行股本約32.20%。

Mount Gibson為知名的澳洲鐵礦石生産商及出口商。其擁有Geraldton東南部Mount Gibson山地的Extension Hill/Iron Hill礦場，及澳洲西北角Kimberley海岸附近的高品位Koolan Island礦場。

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