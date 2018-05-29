人民幣跌破6.41刷新逾四個月新低 美指強勢且意大利局勢拖累歐元

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周二收盤大跌250點，與中間價一並刷新至逾四個月新低，盤中一度跌穿6.42關口。交易員稱，意大利政局動蕩拖累歐元大跌，亦支撐美元指數強勢上漲，並逼近95關口，人民幣中間價順勢低開，市場價一路承壓，雖有部分逢高結匯需求支撐，但離岸CNH迅速下行拖累，在岸市場價擴大跌幅。

他們並表示，美指今日大漲超出市場預期，人民幣一路跟隨下滑並跌破6.42關口，但市場沒有出現恐慌性購匯的情緒，購匯力量也沒有感覺特別多，不過要密切關註客盤是否可能出現轉向，從而影響短期匯價表現。

交易員亦認為，意大利和西班牙政局不穩，歐元短期難有上佳表現，而本周稍晚美國公布的通脹數據如果繼續向好，可能會繼續提振美元多頭人氣，人民幣受外部影響短期仍承壓。

「結匯的力道沒有明顯的轉向，但企業客戶看到現在的形勢，也會比較著急，...要觀察下客盤的動向。」一中資交易員指出。

數據顯示，美元指數自今年4月17日開啟單邊上漲走勢以來，目前已經累計上漲6%，同期人民幣/美元下跌約2.3%，幅度遠低於美元漲幅，相應推動人民幣匯率一籃子指數持續走升。

全球匯市方面，歐元周二跌至六個半月低點，且連續第三天下跌，因意大利的政治擔憂引發本國債市下跌，促使投資人拋售歐元。金融市場擔心，最早可能在8月份進行的選舉被看做是對意大利在歐盟和歐元區角色的準公投，可能使疑歐黨派實力進一步增強。

來源：路透上海/北京5月29日

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