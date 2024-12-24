今年紐約阿拉比卡咖啡期貨漲約70% 交易員紛紛尋求其他避險計畫

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-24 19:45

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咖啡價格一直在上漲，對於在全球各地購買和運輸咖啡豆的貿易商來說，這意味著要承擔額外的風險。他們正轉向其他的方式來避險價格，避免或延後波動造成的現金短缺。

紐約市場的阿拉比卡咖啡豆的期貨價格今年上漲 70% 左右，漲破逾 40 年來新高。阿拉比卡咖啡豆是高檔咖啡的首選品種，價格大幅波動是家常便飯。

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當價格漲得太高、太快時，管理交易員部位的交易所或經紀商需要更多的抵押品或保證金，以維持已賣出、已無利可圖的期貨避險。由於庫存或運輸中有數百萬袋咖啡，這意味著當價格大幅波動時，可能會有數十億美元的追加保證金。

對於船上有貨物或等待最終買家最後付款的交易商來說，追加保證金通知可能會迅速耗盡他們的現金部位。交易員和經紀人說，他們越來越轉向選擇權和場外交易解決方案，以避免支付更多的抵押品，或乾脆減少業務。

這些舉動表明，在一個由小公司主導的市場，流動性壓力正在增加，這些小公司還沒有為這些大規模的現金需求做好準備。這導致價格進一步波動，同時交易所流動性減少。今年另一種熱門商品可可也遇到了類似的問題。

英國咖啡貿易商 Origin Commodities Ltd. 和 Dragon Commodities Ltd. 的董事 Kit Gulliver 表示：「這是一個非常動盪的時期，對交易員來說非常非常困難。你必須改變處理這些事情的方式。只是坐在那裡做你過去常做的事，只會導致資金流失。」

當貿易商將咖啡從巴西、越南或瓜地馬拉等國的種植者運送到主要來自歐洲和美國的買家時，他們需要避險。當交易員承諾以與交易所相關的價格購買實體咖啡時，他們通常會賣出期貨，以保護或避險物價值下跌的風險。最大咖啡種植國巴西的一位顧問估計，11 月咖啡市場的利潤率高達 70 億美元。

一段時間以來，銀行向大型集團提供了一種名為「流動性互換」(Liquidity Swaps) 的產品，在這種產品中，銀行實際上是在一段時間內收取費用，持有客戶的避險基金。這種結構意味著，在貨物交付之前，交易員可以避免相關的追加保證金要求，不過，如果在協議到期前價格沒有下降，他們最終可能不得不支付更高的保證金。

交易員表示，在最近的咖啡牛市中，經紀商和金融服務集團也一直在向規模較小的客戶提供這種產品。

福四通國際 (StoneX Group Inc.) 負責交易的資深副總裁 Albert Scalla 表示這些產品的需求肯定有所增加，交易員還利用互換來減少其他形式的抵押品，例如進行避險所需的初始保證金。

回購協議對該行業也變得越來越重要。交易員將實際的咖啡貨物賣給銀行或經紀人，獲得臨時現金，避免價格變動的壓力。然後，他們在指定的時間以額外的約定利息回購或回購貨物。

TP ICAP Group Plc 的軟商品經紀人 Drew Geraghty 表示：「有很多場外交易活動，無論是銀行進行流動性互換交易，還是實際上從交易中購買實物，然後再賣給他們，以釋放一些現金。」

不過，如果洲際交易所 (ICE) 庫存不斷成長，那麼最後的辦法就是減少交易，減少運輸中的咖啡數量，這並不是說現在不是進入這個市場賺錢的好時機。