綠地香港(00337-HK)子公司獲委任為上海綠地申花足球俱樂部官方合作夥伴

綠地香港(00337-HK)公布，於2018年5月29日，公司的全資子公司南昌申陽置業與上海綠地申花足球俱樂部有限公司訂立合夥協議，以委任南昌申陽置業為中國足球超級聯賽上海綠地申花足球俱樂部的官方合作夥伴，年期自2018年7月1日起至2019年6月30日止，代價為人民幣3000萬元(相等於約3680萬港元)。

合夥協議向南昌申陽置業提供(其中包括)以下權利：(i)可於上海綠地申花足球俱樂部在中國足球超級聯賽15場主要賽事中在上海綠地申花足球俱樂部LED廣告顯示屏宣傳，併可於上述15場主要賽事的休息時段播放電視廣告宣傳片；(ii)於上海綠地申花足球俱樂部的記者招待會的佈景中展示其名稱、品牌及標誌；(iii)於上海綠地申花足球俱樂部官方網站設置超連結至南昌申陽置業的網站、宣傳照片及宣傳影片；及(iv)邀請上海綠地申花足球俱樂部的球員出席其推廣活動及廣告拍攝。

於本公告日期，綠地控股間接持有公司約59.07%的全部已發行普通股股本。上海綠地申花足球俱樂部有限公司為綠地控股的全資子公司。上海綠地申花足球俱樂部有限公司因而擁有上海綠地申花足球俱樂部及上海綠地申花足球聯盟。

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