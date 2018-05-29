天津發展(00882-HK)：藥研院擬實施混改以發展研發產品管線等

天津發展(00882-HK)公布，藥研院(金浩醫藥的全資附屬公司，而金浩醫藥為公司的間接非全資附屬公司)擬通過引入一家在中國醫藥市場具醫藥價值鏈及醫藥行業投資豐富經驗的戰略投資者，實施混合所有製改革，藉以協助藥研院加強及加快發展其研發産品管線和建立一體化綜合平台，涵蓋從醫藥研發到生産和商業化的整個價值鏈。

為實現改革，金浩醫藥擬結合有意的戰略投資者向藥研院註資不低於人民幣10.04億元(相當於約12.4億港元)及向有意的戰略投資者轉讓其部份藥研院股份的方式，出售其於藥研院的部份權益。根據中國規管企業國有資産轉讓的相關規定，潛在出售事項將於2018年5月30日開始以公開挂牌出售程序進行。

於潛在出售事項完成後，金浩醫藥及有意的戰略投資者將分别持有藥研院35%及65%經擴大後權益。

藥研院為一間根據中國法律成立的有限公司，主要從事藥物知識、藥物化學、藥物製劑、現代中藥、新藥的安全評價及藥物代謝等領域的研究，併專註於藥物創新研發以及中藥、化學製藥及生物技術藥物的技術改進。

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