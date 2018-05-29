【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

今日台股受到美元指數維持強勢，使得台幣貶值及昨日美股電子盤漲幅壓回影響，導致台股呈現下跌走勢，收盤台股下跌 23.65 點，跌幅 0.22%，台指期價差呈現逆價差；籌碼方面，外資現貨部位賣超 55.17 億元，三大法人現貨部位賣超 71.59 億元。

《國際金融市場焦點分析》

周一美國及英國休市，市場焦點因此在歐洲政局發展，義大利親歐派總統拒絕疑歐派財長人選 Savona 提名，原內定總理 Conte 因此決定放棄出任新總理，使得民粹政黨組閣失敗，歐元早盤因此一度走高，但民粹政黨五星運動黨魁表示應以叛國罪彈劾總統，並威脅重新大選，使得義大利政局再陷入混亂，歐元因此急轉直下再度創波段新低，而美國公債殖利率則因避險需求跌破 2.9%。

《國際商品市場焦點分析》

商品期貨市場周一也大部分休市，市場焦點依舊在近期重挫的原油上，由於沙烏地阿拉伯及俄羅斯商討將於 6 月會議上縮減減產規模，加上美國頁岩油鑽井數持續攀升，油價在上周五重挫後，周一亞盤賣壓延續，WTI 期貨價格一度跌破 66 美元，不過短線跌幅過大吸引賣壓進場而反彈，但義大利政局混亂為歐元區投下不確定因素，因此限縮了油價反彈空間。

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