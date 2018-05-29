小米進軍歐洲市場 認為可複製中國與印度的成功

據《日本經濟新聞》報導，中國智慧手機製造商小米，正與香港長江和記實業聯手，一起進軍歐洲。小米希望能透過長江和記集團龐大的零售網路，能在已開發國家也打出江山。

小米近期正準備香港上市，預計成為 2014 年阿里巴巴之後，規模最大的 IPO。

據 IDC 數據，小米在手機市場的市占率居全球第 4，主要獲益於中國及印度的成功。小米高級副總裁王翔認為，小米能在任何地方成功，無論是開發中市場或是已開發國家。

如果只看歐洲數據，小米現在已有不差的成績。IDC 數據顯示，今年第 1 季小米手機在西歐地區的出貨量為 62.1 萬支，排名第六。其中，在希臘的市占為 24%，超過 Apple 和 Samsung，高居第一，在西班牙的市占為 12%，排名第四。

王翔表示，除了開線下實體店來提升小米的品牌認知度，小米還與包括 Orange SA 在內的 4 家主要電信運營商合作，來銷售手機。

王翔表示，未來會布局美國，但現在還不著急。會等歐洲成功之後，再繼續擴張。

不過分析師認為，小米在美國市場可能會遇到困難。出於國家安全理由，中國電信設備商在美國均遭嚴密監控，中興遭到制裁，官方也建議不要購買華為手機。

小米目前預計 7 月在香港上市，估值約 700 億美元。有傳言說，長江和記的創立人、已經退休的大亨李嘉誠，可能會投資小米。