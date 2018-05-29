歐美角力！鋼鐵關稅豁免權到期前夕 歐盟官員週三與美代表會面

歐盟官員表示，歐盟高階貿易官員將與美國對口官員於週三在法國巴黎會面，為爭取鋼鐵關稅豁免權做最後努力，也和華府合作對抗中國扭曲市場的政策。

歐洲貿易委員 (ETC) Cecilia Malmstrom 將在週五最後期限前，向美國商務部長 Wilbur Ross 施壓要求鋼鐵關稅豁免權。（週五為美國川普總統給予歐盟 28 個會員國鋼鐵關稅暫時豁免權的到期日)

Malmstrom 也將於週三與美國貿易代表 Robert Lighthizer 見面討論全球貿易議程，日本貿易代表世耕弘成週四將加入討論，聯手討論如何對抗不公平的貿易做法。

經過數月的不確定性，這場緊急會議將在巴黎 OECD 部長會議期間舉行，而 OECD 討論重點在於「多邊主義的國家和前景」上，似是回應川普總統制定「美國第一」政策惹惱歐盟為首的盟友國之舉。

自 3 月初以降，歐盟與華府就鋼鐵關稅議題的討論沒什麼進展，歐美在貿易、外交政策和國防事務上的分歧日益加深，雙方都威脅要在政策上以牙還牙，鋼鐵關稅議題最後走向如何，一位歐洲官員無奈表示「我們完全不知道究竟會怎樣。」

歐盟準備對美國進口到歐洲的產品快速徵收價值 28 億歐元的關稅，除非美國同意給予歐盟無條件的關稅豁免權。

美國商務部和美國貿易代表處週一沒有回應置評請求。

美國商務部長 Ross 曾表示，美國只願意給那些同意配額的國家鋼鐵關稅豁免權，亦即那些國家必須同意美國制定的鋼鐵出口量限額，然而歐盟則要求無條件豁免權，並主張美國此關稅違反 WTO 規則。

美國希望藉著限制鋼鐵貿易，提高企業對美國境內鋼鐵產業得仰賴程度，也避免其他國家透過有豁免權的國家運輸鋼鐵到美國，目前已因同意限額而取得豁免權的國家包括南韓和阿根廷。

歐盟官員則主張，美國應該與歐盟一起對抗中國日漸龐大的經濟實力，美國不應該對歐盟實施鋼鐵關稅，因為追根究柢是中國鋼鐵產能過剩才引起全球產量過剩，美國這樣的做法等於不公平的懲罰盟友。

因此，歐盟、美國和日本去年 12 月在 WTO 會期時同意合作對抗不公平的貿易做法，共同打擊中國不公平的貿易政策。

Malmstrom 上週向歐盟政府簡述了美國可能對歐盟採取的措施，其中包括限制歐洲出口量必須只能達 2017 年的 90%。

另外，川普上週決定以國安為由對美國進口車展開調查，這恐怕也會擴大歐美貿易間的分歧，因為美國也是以同樣理由制定對各國實施鋼鐵關稅的策略。

歐盟委員會發言人 Margaritis Schinas 上週強力批判，「我們認為，美國沒有理由以國家安全為由對鋼鐵和鋁徵收關稅，將國安理由扯到汽車產業就更沒道理了。」