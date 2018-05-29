〈巴西大罷工〉農業出口受阻 巴西黃豆、咖啡、家禽運輸停擺

彭博社報導，巴西卡車司機抗議油價高漲，罷工邁入第 8 天，已開始影響全球大宗商品市場，農業出口受到阻撓，如大豆、咖啡與糖等出口貿易皆因此延遲，肉商則因飼料不足被迫撲殺家禽，糖廠亦在缺乏燃料情況下，暫時關閉工廠。

巴西主要出口商品，黃豆為最大宗

根據巴西船運公司 Williams 的數據，由於運輸受阻，在 5 月 21 日至 5 月 25 日，等待在桑托斯港口的船隻數量，從 10 艘增加至 18 艘。根據港口當局的資料，前往港口的卡車，在 28 日仍處於停止狀態，造成向出口碼頭運輸的貨物量減少。

黃豆

據知情人士透露，由於貨物短缺，無法填滿整艘貨船，中國食品巨頭中糧集團暫停從巴西最大的港口桑托斯出貨，該公司發言人拒絕對此事發表評論。

巴西是世界上最大的黃豆出口國，在中美貿易糾紛的情況下，中國減少購買美國黃豆，將部份需求以巴西黃豆代替，然而在巴西出口受阻之下，中國可能被迫重新進口美國黃豆。

其他的黃豆出口商表示，他們過去幾週動用庫存量，使出口量能維持正常，但目前庫存量處於非常低的水平。

港務局的新聞官員週一表示，在巴西第 2 大的糧食運送港口巴拉那瓜，在過去 7 天內，有 5 艘能運載大約 30 萬噸黃豆粉的船隻未能如期航行，因為沒有裝載足夠的貨物。

咖啡與糖

由於供應短缺，有 3 艘運送紙漿和糖的船未能從港口駛離。出口商集團 CeCafe 的總裁 Nelson Carvalhaes 告訴彭博社，在大多數的巴西港口，咖啡出貨被迫暫停，而由於倉庫爆滿，有些供應黃豆油、生物柴油和柳橙汁的工廠也暫停運營。

巴西為世界上最大的製糖業，由於工廠缺乏燃料，大部分製糖廠已停止收割甘蔗，根據工業集團 Unica 的數據，位於聖保羅州的所有工廠和甘蔗供應商都將暫停運營至 5 月 29 日。

巴西第二大食用糖生產商路易達孚公司旗下 Biosev 公司表示，由於缺乏燃料，已暫停兩家甘蔗廠的運營，其他工廠的燃料將在兩天內耗盡。INTL FCStone 公司在週一的報告中指出，由於卡車司機罷工，5 月下旬中南部地區的蔗糖可能減產 1090 萬噸。

肉類

巴西為世界上最大的家禽出口國，知情人士透露，世界上最大的肉類公司 JBS 已停止國內屠宰牛、豬和雞的作業，因為該公司無法將產品送至顧客手中，也無法獲得足夠飼料。

肉類生產商協會 ABPA 表示，已有 6400 萬隻雞遭撲殺，由於給予動物的飼料不足，目前仍有 10 億隻雞和 2000 萬隻豬處於危險狀態。