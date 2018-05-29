〈巴西大罷工〉股市重挫9% 經濟成長遭連4週下修

彭博社報導，巴西全國卡車司機為了抗議攀升的柴油價格，已進行罷工一週，此舉使巴西蒙受重大損失，調降柴油價格將增加政府支出，另一方面，經濟學家下修巴西的成長預測，且目前況情況顯示，抗議活動尚未完全結束。

巴西總統 Michel Temer 在 27 日晚間做出讓步，將柴油價格每公升調降 0.46 雷亞爾，預計此政策將持續 60 天，經濟部長 Eduardo Guardia 告訴彭博社，下修柴油價格的代價為 95 億雷亞爾 (約 26 億美元)。

罷工情況減緩後，大眾搶著加油 (圖: AFP)

而巴西上週宣布取消燃油稅中之經濟管轄權稅 (Cide)，將使政府稅收減少 40 億雷亞爾，但 Guardia 表示，若國會通過結束工資稅減免，則燃料稅損失可被抵銷。經濟學家則是連續 4 週下修巴西的 2018 年經濟成長預測，目前估計值為 2.37%。

巴西 28 日金融市場大跌，反映出投資者對巴西的負面情緒有多麼糟糕，聖保羅股市指數下跌 4.49% 至 75355.84 點，並且自罷工開始以來已下跌超過 9%，當中國營的巴西國家石油公司 (Petrobras) 跌幅最大，當天下跌近 15%，自罷工已來市值已蒸發 1260 億雷亞爾 (約 330 億美元)。

聖保羅股市指數走勢日線圖

巴西貨幣方面，則是下跌至 1 美元兌 3.7353 雷亞爾。

美元兌雷亞爾匯率

儘管許多障礙已被移除，但卡車司機的抗議尚未結束，巴西部份城市的食品和燃料的情況有改善，但許多企業和公立學校仍處於關閉狀態，因為部份道路依然無法通行，至少有 8 座機場處於燃料不足狀況，更糟的是，巴西最大的石油工人聯盟 FUP 計畫在 30 日再度罷工。

巴西文官廳長 Eliseu Padilha 表示，政府目前正在與相關團體進行談判，希望避免下一次罷工。石油工人聯盟 FUP 的訴求為，希望巴西國家石油公司的執行長 Pedro Parente 下台，並進一步降低燃料價格。然而消息人士指出，Parente 並無意辭職，Temer 也不打算解僱他。