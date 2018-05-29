

◆盤勢分析

1. 周一美股因 陣亡將士紀念日休市一天。歐股方面, 德、法兩市開高走低，收盤分別下跌 0.58% 與 0.61%；英國則小幅上漲 0.21%；台指期夜盤微跌 0.03%。

2. 受惠川金會有望復談，激勵周一亞股晨間普遍上揚。台股早盤跳空高開，隨即震盪走高，最高到 10,999 點，惟逼近 11,000 點整數關卡，市場追價力道減弱，午盤維持窄幅震盪。最終指數上漲 45.47 點，收在 10,987.77 點，上漲 0.42%，成交量微增至 1,397.22 億元；OTC 指數上漲 0.69%，收在 155.3 點。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近日台股橫盤震盪，各天期均線轉為多頭排列。

(2) 量能：周一指數量出收紅十字線，後續上漲仍出量為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標再度黃金交叉，MACD 柱狀體轉為上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 7.62 億元；外資 + 17.78 億元、投信 - 5.03 億元、自營 - 5.12 億元。

4. 電子類股

(1) 蘋概股：市場傳聞蘋果新機將搭載三鏡頭，且供應商六月開始出貨增溫，指標股 3008 大立光、2317 鴻海周一股價維持紅盤。此外，6153 嘉聯益再創波段新高、3189 景碩股價站上 60 元走勢轉強。

(2) 被動元件：被動元件漲勢擴延到電阻與電桿，加上 2492 華新科法說樂觀看待後勢，包括 2327 國巨、3026 禾伸堂、2478 大毅、2456 奇力新全線上漲；且帶動 6449 鈺邦、8042 金山電、2472 立隆、8043 蜜望實等二線被動元件相關的個股。

(3)MOSFET：供給吃緊與國際大廠調高 MOSFET 售價，帶動相關概念股全面走揚，6435 大中、3317 尼克森大漲逾 6%，8261 富鼎、5299 杰力、6138 茂達漲幅也超過 5%。

(4)CD-R：光碟片產業秩序重整，2018 年光碟片價格彈升，產業龍頭 2349 錸德接獲日本 Japapn Disc 與 Panasonic 訂單股價快速拉升，帶動 2323 中環盤中漲幅超過 5%；子公司 3050 鈺德股價轉強。

(5) 遊戲、文創：6111 大宇資受惠大陸網易授權金入袋與暑假旺季來臨，股價強勢漲停；3293 鈊象下半年營運動能佳，股價上漲超過 3%。

5. 非電子類股

化工：鋰電池材料大廠 4721 美琪瑪、4739 康普 4 月營收表現亮眼，配合近期將陸續召開法說，股價止跌回穩。

6. 重點訊息：

被動元件龍頭國巨最新轉投資持股明細當中，新增同業華新科、蜜望實，以及晶片電阻上游陶瓷基板廠九豪持股。近期被動元件市況熱，國巨出手，凸顯董座陳泰銘以實際行動力挺產業後市，但也引發市場聯想陳泰銘有意再出手併購。國巨昨（28）日強調，相關持股為短期性投資，併購與否屬市場臆測，不予置評。華新科和蜜望實都認為，國巨持股比率不高，應該就是純投資；而今年正要改選董監事的九豪，同樣認為國巨沒有介入經營的意圖。

