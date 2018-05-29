台股盤前─再戰11000點僅差臨門一腳 被動元件、蘋股表現動見觀瞻

美股周一休市，台股今 (29) 日再度挑戰 11000 點，被動元件股是否持續強勢仍是重要觀察指標，蘋概股也有望接棒，成為帶領衝關要角，若加上權值股及高價股助陣，不排除開盤就有機會突破萬一關卡；法人認為，台股評價面仍在合理區間內，加上台灣經濟面偏多，預期下檔將有支撐，拉回整理後仍是布局買點。

台股昨 (28) 日在被動元件領漲，鴻海 (2317-TW) 走揚下，盤中僅差 1 點就站上 11000 點，終場收 10987.77 點，上漲 45.47 點，三大法人中僅外資呈現買超，其中外資及陸資買超 17.77 億元，外資自營商賣超 0.29 億元，投信賣超 5.03 億元，自營商自行賣超 2 億元，自營商避險賣超 3.12 億元，合計三大法人買超 7.62 億元。

期貨部分，三大法人土洋對作，外資減碼多單 1509 口，淨部位多單微降到 43488 口；投信回補空單 387 口，淨部位空單來到 23907 口；自營商回補空單 1651 口，淨部位空單降到 834 口，合計三大法人加碼多單 529 口，淨部位多單為 18747 口。

元大新主流基金經理人蔡麗卿表示，台灣主要經濟指標目前已開始回穩，包括景氣對策信號、工業指數等都再度回升，經濟基本面並無疑慮；由於台股評價面仍在合理區間內，加上台灣經濟面偏多，預期台股下檔將有支撐，拉回整理後仍為布局買點。

蔡麗卿指出，特別看好供給吃緊和漲價的電子類股，包括矽晶圓、被動元件、APPLE 相關供應鏈等；非電子則是布局自動化、生技等；值得注意的是，整體來看歐美經濟景氣第 1 季有些雜訊，但是否步入空頭市場仍待觀察。

蔡麗卿說，近期由美國總統引起的多項利空因素仍有後續的發展需要留意，不能排除對經濟面的不利影響，預期第 2 季股市波動仍大。

美股周一休市，法人認為，由於短線融資持續增加，造成早盤走勢有壓，今日仍要觀察是否在開高就面臨賣壓的出現，鴻海止穩，外資連 2 天買超逾萬張。

蘋概股也出現增溫，TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 股東會今日登場，強勢的被動元件股、權值股台積電 (2330-TW)、股王大立光 (3008-TW) 等股表現，都將是牽動今日大盤的要角，開盤有機會突破萬一關卡。