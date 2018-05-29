【大慶證券】投顧盤前－被動元件噴出  中小型股強者恆強



◆盤勢分析

美股昨日因陣亡將士紀念日休市，而歐股短線則相對弱勢，主要原因在於義大利的政治不確定性升高，昨晚義大利 FTSE MIB 指數下跌 2.4%，也拖累歐元兌美元下跌逾 0.3%，由於義大利總統否決新任經濟部長人選，新總理決定請辭走人，導致政局動盪。短線來看，雖然義大利政情干擾歐股，然此一事件引發經濟面危機的機率相對低，不必過度擔憂，短線還是以美元、美債以及油價作為觀察，尤其美 10 年期公債殖利率已經跌破 3%，加上油價重跌，短線通膨升溫的擔憂已經降低，有利美股表現，以科技股做為未來多頭重要指標觀察。

在國際股市近期仍維持震盪格局下，讓亞股昨日也呈現漲跌互見的狀況，不過昨日的亞幣相較先前，已經開始出現轉強跡象，包括台幣、韓元、新加坡幣等，都明顯升值，這也代表在短線美元強勢的環境下，外資似乎有開始回籠亞股的動作，而只要亞幣能穩定地轉強，亞股就可望脫離目前橫向震盪的走勢開始轉強，此外，5 月底的 MSCI 權重調整，即將入摩的陸股，也是未來多頭的重要焦點。

在美國科技股走揚的帶動下，台股昨日開高震盪，日線為增量的小紅 K，雖然外資期貨小幅調節 1509 口，不過指數仍站穩在所有均線之上，技術面仍維持目前 10800-11000 點的區間整理格局。從盤面來看，被動元件無疑是多頭焦點，收盤有多達 16 檔被動元件漲停，由於上周五被動元件是由二線股展開補漲的走勢，昨日國巨、禾伸堂聯袂亮燈，也代表被動元件已經進入短線全面噴出的階段，短線要留意漲多後的獲利了結賣壓，一旦出現帶量的中長黑，就代表族群可能會陷入拉回整理的走勢，而其他如矽晶圓、遊戲、PCB、3D 感測、MOSFET 等中小型股，也是短線強勢的焦點，由於目前內資操作相對積極加上政策偏多，研判短線中小型股仍將持續為盤面主流，強者恆強就是現階段最大的特色。

