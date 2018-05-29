〈義大利政亂〉義大利退出歐元區的戰鬥可能才剛開始

義大利民粹主義者未能組成政府雖然暫時讓投資人鬆一口氣，但週一 (28 日) 面對即將到來的選舉可能衍生變成歐元前途的投票，投資人又要緊張了。

義大利總統 Sergio Mattarella 週日 (27 日) 拒絕接受提名反歐元財長的提名，促使反建制的五星運動黨和極右聯盟放棄組成政府，至少目前如此。

歐元週一 (28 日) 早盤與義大利股票和政府債券一起上漲。由於擔心民粹主義政黨計畫的 1000 億歐元減稅和開支承諾可能使意大利違反有關歐洲貨幣的規定，金融市場最近幾週承受了沉重的壓力。

Berenberg 銀行首席經濟學家 Holger Schmieding 寫道：「Mattarella 已經明確表示，他不會允許任何可能使義大利陷入與歐盟發生重大衝突的局面，這可能會危及義大利的歐元會員資格。」

但是隨著投資人關注義大利的不確定未來，金融市場的漲幅迅速消失。義大利是歐元創始國和第三大經濟體。義大利股市收盤下跌 2.07%。

法國興業銀行貨幣策略師 Kit Juckes 表示：「選舉已經回到原點，並且負面因素升高。」「新的選舉現在更有可能變成事實上的歐元會員公投。」

多年的停滯和缺乏改革讓義大利的政府債務超過 2 兆歐元，相當於年經濟產出的 130% 以上。這是繼日本和希臘之後世界第三高負債水平。

Mattarella 表示，他有責任阻止財長的任命，以保護「義大利人的存款」。

Mattarella 周日表示，「我們在歐元中地位的不確定性讓國際和義大利投資人和存款戶感到震驚，這些人投資了我們的政府債券和我們的工業。」

自 3 月的選舉以來，義大利一直沒有政府。前國際貨幣基金官員 Carlo Cottarelli 現在領導看守政府，直到今年稍晚或 2019 年初舉行新的選舉。

在 3 月的競選活動中，民粹主義派別要求廢除保持貨幣穩定的歐盟預算規定，並討論舉行關於歐元的公民投票或脫歐。

Teneo Intelligence 聯合創始人 Wolfango Piccoli 在研究報告中寫道：「下次競選活動可能具有更強的反歐元和疑歐色調。」「聯盟領導人 Matteo Salvini 已經表示，下次投票將是一場『公民投票』，將義大利從歐元區、柏林、金融市場和債券價差的『奴隸制度』中解放出來。」