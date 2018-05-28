全球市場惡化 安保資本：5大警訊正在預告風險

澳洲金融服務公司安保資本（AMP）經濟學家在最新的研究報告中，總結美國、歐洲及澳洲國內市場面臨的五大主要風險。

澳洲房市風險

先從澳洲來說，Mousina 指出，油價上漲將導致通膨上升的風險，而房地產市場的狀況仍是主導國內經濟風險的主因。

歐洲經濟遭受破壞

2017 年法國大選後政治穩定，歐洲市場受到經濟數據持續飆升而上漲，但 Mousina 指出，現在歐洲經濟已經遭受嚴重破壞，最近的政治發展表明歐洲統一的挑戰依然存在。

首先，民粹主義右翼社會民主黨在德國 2017 年大選中獲得推動；現在義大利的臨時聯合政府已經解散，另一場正在開展的選舉，似乎已成為義大利是否留在歐元區的戰場。

周一歐元兌美元雖反彈至 1.17 上方，但義大利公債殖利率卻大幅上漲，引發全球市場密切關注。

注意美國企業債和公債

最近的經濟數據雖顯示美國經濟進一步走強，但債務風險需要警惕，不同於澳洲房貸債務，美國更需要注意的是公司債和政府公債。

Mousina 強調，投資人可能對企業和產業的未來過於自滿，尤其是在債務和槓桿率不斷上升的情況下而產生風險。

隨著美國公債殖利率攀升，債務成本一直在上升，但出乎意料多的美國企業仍大量湧入市場尋求債務資本，貸款機構對大型和中型的貸款標準仍然很寬鬆，意味著放貸機構對信貸狀況還未有警覺。

貸款機構對大型和中型的貸款標準仍然很寬鬆。

美債殖利率走高

Mousina 表示，川普政府祭出減稅，加上政府支出將上升，預期美國國債殖利率將維持更高的區間。

此外，更高的預算赤字給公共債務帶來上漲壓力，而債務負擔增加，也將推升美債殖利率上漲。

油價飆升衍生風險

最後，Mousina 強調了近期油價飆升的問題，布蘭特原油日前一度觸及 80 美元的四年高點，而油價飆升主要的風險在於油價若維持在目前的 75 美元之上，將促使全球通膨有上漲的風險，果若如此，將為全球經濟成長帶來了下行風險，因為油價上漲帶來消費者支出和企業利潤的負面影響，將蓋過其對原油生產國所帶來的好處。

報告中做出總結，目前強勁的全球背景對風險資產有利，但以上列出的五大風險應該被視為全球環境惡化的警告信號。